มาแล้ว "สารพัดเบี้ยยังชีพ" ไตรมาสสุดท้ายรวบ 3 เดือน “สูงอายุ-คนพิการ -เอดส์” 1.7 หมื่นล้าน เฉพาะ “สูงอายุ” เพิ่มจากปีก่อน 2 แสนคน

มาแล้วเบี้ยยังชีพ ไตรมาสสุดท้ายรัฐบาลหนู รวบ 3 เดือน “สูงอายุ-คนพิการ -เอดส์” รวมกว่า 1.7 หมื่นล้าน ยังใช้เกณฑ์เดิม "กรมบัญชีกลาง" โอนตรงงบอุดหนุน 69 แทนท้องถิ่น "ก.ค.- ก.ย. 69" เฉพาะเบี้ยคนพิการ จ่ายแค่ 2 เดือน “สูงอายุ” เพิ่มจากปีก่อน 2 แสนคน วงเงินเพิ่ม 300 ล้านเศษ
วันนี้ (8 ก.ค. 2569 ) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ใน 3 ส่วน
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ "งวดสี่" ในไตรมาสสี่ (ก.ค.- ก.ย. 2569) เฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ "งวดสี่" จัดสรร (ก.ค.- ส.ค. 2569)
ซึ่งยังใช้เกณฑ์เดิมทั้งหมด ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล 5,292 แห่ง
ล่าสุด พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้กับ อปท. โดยกรมบัญชีกลาง จะรับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ แทน อปท.
เป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2569 ไตรมาสสี่ จัดสรรให้กับ 5,292 อปท. เป้าหมาย 6,906,081 คน วงเงิน 13,623,718,100 บาท
สูงกว่า ไตรมาสแรก ไตรมาสสอง และไตรมาสสาม ที่จัดสรรให้ 6,686,379 คน วงเงิน 13,198,133,600 บาท 6,787,318 คน วงเงิน 13,406,347,600 บาท และ 6,849,380 คน วงเงิน 13,516,100,700 บาท ตามลำดับ
"ยังพบว่า เป้าหมายสูงขึ้นจากไตรมาสสี่ 2568 จำนวน 2 แสนคนเศษ วงเงินประมาณ 300 ล้านบาท"
ส่วนเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2569 ไตรมาสสี่ ที่จัดสรรให้กับ 5,292 อปท. เพียง 2 เดือน มีเป้าหมาย 1,419,584 คน วงเงิน 2,296,970,400 บาท
พบว่า ต่ำกว่า ไตรมาสสาม ที่มีเป้าหมาย 1,407,133 คน แต่วงเงินกลับต่ำกว่าไตรมาสสาม ที่ได้รับจัดสรร 3,416,047,800 บาท
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ "เบี้ยคนพิการ" ยังจัดสรรให้ ตามหลักเกณฑ์เดิม ยังไม่มีการปรับไปจัดสรร เป็น 1,000 บาทต่อเดือนถ้วนหน้า
ขณะที่ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี 2569 ไตรมาสสี่ จัดสรร 3 เดือน ให้กับ 5,292 อปท. เป้าหมาย 51,609 คน วงเงิน 77,413,500 บาท
ทั้งนี้ งบอุดหนุน ที่รัฐจัดสรรให้ ปีงบฯ 2569 แยกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 55,988,410,800 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 13,397,596,800 บาท
และ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายอัตราเดิมคือ 500 บาทต่อเดือน โดยเน้นช่วยผู้มีรายได้น้อยและยากจน จำนวน 318,618,000 บาท.