ปชป.หวั่นรบ.เปิดช่อง “ต่างชาติ” ทุ่มสร้าง “DATA CENTER” ในไทย อาจได้ไม่คุ้มเสีย จี้ตั้งกมธ.วิสามัญศึกษา

“กรณ์” เผย “ปชป.“กังวลรบ.เปิดช่อง “ต่างชาติ” ทุ่มสร้าง “DATA CENTER” ในไทย โดยไม่ศึกษาผลดี-เสีย พ่วง”สิทธิการเข้าถึง-ใช้ข้อมูล“ ชี้ อาจได้ไม่คุ้มเสีย ชง สภาฯ ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาด่วน
วันนี้ (8ก.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า พรรคได้รวบรวมรายชื่อสส. เพื่อยื่นญัตติด่วนขอให้สภาฯพิจารณาตั้งคณะ กมธ.วิสามัญของสภาฯ เพื่อพิจารณาประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับ Data Center หรือ อาคารที่รวบรวมเซิร์ฟเวอร์ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บประมวลผลและกระจายข้อมูลดิจิตอล ขนาดมหาศาล ที่เปรียบเสมือนสมองหรือหัวใจของการทำงานในระบบอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชั่น และระบบคลาวด์ ซึ่งขณะนี้มีกระแสการลงทุนการก่อสร้าง Data Center ทั่วโลก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่มีคำขอจากต่างชาติ มาขอสร้าง Data Center ในไทย โดยขอรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจาก BOI เพื่อก่อสร้าง Data Center ในไทยมีมูลค่าราว 1.7ล้านล้านบาท ที่แม้มีมูลค่ามหาศาล
แต่ในข้อเท็จจริง สังคมไทยควรตระหนักและรู้ว่าการลงทุนในระบบ Data Center มีผลกระทบคือ ต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำ และกระแสไฟฟ้าจำนวนมากรองรับ ทำให้บางประเทศ ต้องมีคำสั่งห้ามหรือสั่งยุติโครงการนี้ชั่วคราว เพื่อพิจารณาถึงความรอบคอบคุ้มค่า และผลดี ผลเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงทำให้การลงทุนสร้าง Data Center พุ่งเป้ามาที่ไทยเพราะประเทศเราเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อแม้ใดๆ ไม่มีเกณฑ์ หรือหลักการประเมิน ส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่ตามมา ซ้ำยังไม่มีมาตรการในการควบคุม หรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษี โดยเปิดอ้ารับการลงทุนเพียงด้านเดียว ทั้งที่รัฐบาลไทย ควรต้องพิจารณาความเหมาะสม ว่าการลงทุน1.7 ล้านล้านบาท ของต่างชาติเกือบทั้งหมด ที่ได้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขทางภาษี ที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลย ทั้งในแง่ของการว่าจ้างแรงงาน หรือบุคลากร เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในData Center นี้ พรรคประชาธิปัตย์มีความวิตกกังวลมาก ว่าการที่ไทยจะให้สร้าง Data Center ควรจะมีการเจรจาควบคู่พร้อมเงื่อนไข ว่ารัฐบาลไทย,ประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทย ควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล ที่สะสมใน Data Center นี้ด้วย พรรคจึงยื่นญัตติด่วนเพื่อขอให้มีการอภิปรายและมีการตั้ง กมธ. วิสามัญศึกษาในเรื่องนี้ ก่อนที่จะมีการผลักดันให้สร้าง Data Center ในไทย แม้อาจจะไม่ทันในสมัยประชุมสภาฯนี้ แต่เราจะทำให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้า