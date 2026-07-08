โฆษกกมธ.ทหารฯ สว. ค้านยุบกอ.รมน.แต่รับงานทับซ้อน จี้เปลี่ยนเจ้าภาพดูแลมั่นคงไซเบอร์-ภัยสงครามแบบใหม่

กอ.รมน. ทำทุกเรื่องจนทับซ้อน! "โฆษก กมธ.ทหารและความมั่นคง" สภาสูง ค้านยุบ กอ.รมน. แต่ยอมรับงานทับซ้อน ทำทุกเรื่องแย่งงานหน่วยงานอื่น จี้เปลี่ยนผ่านเป็นเจ้าภาพ ดูแลความมั่นคงไซเบอร์-ภัยสงครามรูปแบบใหม่
เมื่อวันที่ (8 ก.ค. 2569) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ว่า อย่างไรเสีย กอ.รมน. ยังไม่สามารถที่จะยุบได้ เหตุผลคือ กอ.รมน. ก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับด้านความมั่นคง และโครงสร้างของ กอ.รมน. เป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือจะยุบหน่วยได้ง่าย ๆ โดยภารกิจของ กอ.รมน. ที่ทำอยู่ วันนี้เป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะกว้างขวาง ในลักษณะที่เกี่ยวพันอยู่กับทุกหน่วยงานในประเทศไทย ซี่งในทุกจังหวัดเองก็จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคง ทำหน้าที่อยู่ครบทุกจังหวัด การยุบ กอ.รมน. ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีการพูดกันวันนี้ มีการพูดกันมาโดยตลอดในระยะหลายปีที่ผ่านมาว่า กอ.รมน. สมควรที่จะมีการยุบได้หรือไม่
“หน่วยงาน กอ.รมน. เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยมีสงครามเย็น ซึ่งในเวลานั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ และ กอ.รมน. ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ ตอนนี้ เราจะเห็นว่างานของ กอ.รมน. มีอยู่ในทุกหน่วยงาน งานด้านพลเรือนก็มี งานด้านความมั่นคงก็มี งานด้านการเมืองก็มี แต่ปัญหาวันนี้ กอ.รมน. ต้องปรับเปลี่ยนครับ กอ.รมน. ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองด้วย เพราะว่าสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของ กอ.รมน. มากที่สุดก็คือ งานของ กอ.รมน. มันไปทับซ้อนอยู่กับงานของหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงอื่น ๆ ของกรมอื่น ๆ” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ ยกตัวอย่างว่า อย่างหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด กอ.รมน. ก็ไปทำ งานเยาวชน กอ.รมน. ก็ไปทำ งานการเมือง กอ.รมน. ก็ไปทำ หมายความว่า กอ.รมน. ทำทุกเรื่องที่มีหน่วยงานอื่นทำอยู่แล้ว ก็เลยถูกมองว่างานของ กอ.รมน. ไปทับซ้อนกับหน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้ว วันนี้อยากจะเห็น กอ.รมน. มีบทบาทในเรื่องของภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพในการรับผิดชอบ ทั้งเรื่องสแกมเมอร์ เรื่องไซเบอร์ เรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เรื่องเข้ามาถือครองทรัพย์สินโดยมิชอบของคนต่างด้าว เรื่องของคนต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย
“เราถือว่านี่คือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องยาเสพติด วันนี้มีการพัฒนารูปแบบของการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมสากล สิ่งเหล่านี้ น่าจะเป็นงานที่ กอ.รมน. ต้องเข้าไปเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในเรื่องของภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะไม่ให้หน่วยงานของ กอ.รมน. มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้ว หรือถ้าซ้ำซ้อนที่ทำอยู่ ทำอย่างไรที่จะให้เข้าไปแล้วทำให้มันดีกว่าเดิม ตรงนี้ไปสนับสนุนหน่วยของเขาอย่างไร ที่ให้เขาจะได้เห็นว่า ไม่ใช่เข้าไปทำงานซ้ำซ้อนกับเขา ไม่ใช่เข้าไปแย่งชิงงานที่เขาทำอยู่ อย่างนี้” นายไชยยงค์ กล่าว