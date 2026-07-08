ป.ป.ช.รับคดีโกงสอบท้องถิ่น "สุชาติ" คุมเอง "แมนรัตน์" ถอนตัวเมียติดร่างแห ถูกกล่าวหา 6,014 คน 22 จนท.รัฐ

เอกฉันท์ ป.ป.ช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่น ตั้งคณะอนุกก.ไต่สวน "สุชาติ" เจ้าของสำนวนเอง "แมนรัตน์" ถอนตัวจากคดี เหตุภรรยาเป็นกก.สอบแข่งถูกกล่าวหา ชี้คดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 6,014 คน เป็นจนท.รัฐ 22 ราย กลุ่มผู้ร่วมแก้คำตอบและนายหน้า 33 ราย
วันนี้ (8 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมีนายสุชาติ ตระกูลเกษม ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเจ้าของสำนวน ขณะที่นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. ขอถอนตัวออกจากคดีนี้ เนื่องจากภรรยาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ถูกกล่าวหามีส่วนข้องในคดีนี้
สำหรับคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 6,014 คน แบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 22 ราย และกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า 33 ราย ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจัดการสอบและประกาศผลสอบ 1. ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่าง 29 ก.ค.2568 - 11 พ.ย. 2568
2. นายธีรุตม์ ศุกวิบูลย์ผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่าง 12 พ.ย. 2568 - 24 มิ.ย. 2569
3. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท. ประธาน กรรมกากลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
4. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาไทย กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (ภรรยา นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. อดีตอธิบดีกรมการปกครอง
5. นางสาวปรารถนา ช้อนแก้ว ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
6. นางพุทธิมา ตระการวนิช ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
7. นางสาวจารุมาศ สมบูรณ์ศิลป์ ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
8. นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
9. นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ทรงคุณวุฒิ กจ. กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
10. นายเวนิต วัฒนธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ. กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
11. พันจ่าเอก ชนินทร์ ราชมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กท. กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
12. นายศรีพงศ์ บุตรงามดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก. อบต. กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
13. นายพิษณุ พรหมจารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก. อบต. กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
14. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กรรมการกลางการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสด)
15. นายวุฒิชัย วงศ์ปัญโญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
16. นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กรรมการกลางการสอบแข่งขันสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
17. นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ กรรมการกลางการสอบแข่งขันสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
18.นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูล คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)
19.นายปิยะ คังกัน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
20. นายอัธยา นวลอุทัย ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
21. นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. นางสาวบุรณี แพรโรจน์ ผู้อำนวยกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกลุ่มบุคคลแก้ไขคะแนน นายหน้าเรียกรับเงิน 33 ราย ประกอบด้วย
1. นายวิน ธนพชรโภคิน หรือวิน (นายอัศวิน โชติพนัง) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นางสาวศตพร ธนพชรโภคิน หรือจ๋ำ
3.นายพิชิต ทั้งพรม (ดร. เอ) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบูรี จังหวัดเพชรบูรณ์
4.นางสุภาวิณี ทั้งพรม (พี่สุ) กรรมการผู้จัดการบริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ จำกัด
5. นางสาวดาราวรรณ อัจฉริยประสิทธิ์ (กอล์ฟ)
6. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร (พริก)
7. พ.อ.อ. ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองวีเชียรบุรี (นายกทรัพย์)
8. นางสาวดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองปลายบาง (กอล์ฟ)
9. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร ผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลนครนนทบุรี (มอ.พริก)
10. นายทักษิณ เชื้อวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เทศบาลเมืองบางแม่นาง (ช่างใหญ่)
11. นายทินกร เชื่อวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เทศบาลเมืองบางแม่นาง (ช่างเล็ก)
12. นายวิญญ วงทันใจ นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลบางเมืองแม่นาง (ช่างยู)
13. นางสาวรชนีกร จันทรเสนา รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี (รองปุ๊ก)
14. นายทรงเดช นวลมะ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบางแม่นาง (ผอ.เจียบ)
15. นายนนท์ปวิธ นาคสุขปาน เทศบาลเมืองปลายบาง (แกละ)
16. นายสายัน นพกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลเมืองบางแม่นาง (ช่างเป้า)
17. นายฉัตรพิศุทธิ์ ธรรมศิริ (เต้ย) ลูกจ้างบริษัท สามเมืองเจริญรุ่งเรืองก็จ จำกัด
18. นางสาวนงลักษณ์ พรมมิน เจ้าพนักงานชุมชนปฏิบัติงาน เทศบางเมืองบางแม่นาง
19. นางสาวปารณีย์ ศรีทอง (ป่าน) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เทศบางเมืองบางแม่นาง
20. นางสาววราพร นพกิจ (มิน) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ เทศบาลเมืองปลายบาง
21. นายศุภณัฐกรณ์ สารพล (เบนซ์) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลเมืองบางแม่นาง
22. นางสาววราภรณ์ ลบล้ำเลิศ (แนน) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
23. นางสาวสุภาวิตา ชมภูประทีป (จูน) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
24. นายจตุรวัฒน์ โสภิณ (คิง) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
25. นายธงชัย ใจสูงเนิน (ธง) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
26. นายกิตติ์พิพัฒน์ วัจนภรณ์ (ไอซ์)
27. นายธนพล สุขอิ่ม (ไกด์) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลเมืองปลายบาง
28. นายสุธิดา สุขคุ้ม (ดา) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลเมืองเสาธงหิน
29. นายชาฎก ภักดีอักษร (ชัน)
30. นายกรกฤช วงศ์ดี (อั่น)
31. นายธีรวุฒิ พุทธวงศ์ (อาร์ท)
32. นางสาวโชษิตา มุกดาสนิท (อะตอม) นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปลายบาง
33. นายพิสิษฐ์ ศรีอินทสุทธิ์ (โบ๊ท)