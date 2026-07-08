ศธ.เยือนนิทรรศการผ้าไทย “La Mode en Majesté” ที่ปารีส ผสานแฟชั่นสู่แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

สง่างามบนเวทีโลก! ศธ.เยือนนิทรรศการผ้าไทย “La Mode en Majesté” ที่ปารีส ถอดบทเรียนประวัติศาสตร์-มรดกไทยผ่านเครื่องแต่งกาย ผสานแฟชั่นสู่แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ของไทย
วันนี้ (8ก.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2569 เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาในหลายมิติ ทั้งการสร้างความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาระดับโลก การศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี AI และการพัฒนาอาชีวศึกษา ตลอดจนพบปะนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
โดยในวันแรก วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 14.00 น. (ตามเวลา ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส) รมว.ศธ. และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “La Mode en Majesté : Royal Thai Dress from Tradition to Modernity” ณ พิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs (MAD) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
นิทรรศการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts Décoratifs นำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านเครื่องแต่งกาย ผ้ายกโบราณ งานหัตถศิลป์ และผลงานแฟชั่นร่วมสมัยกว่า 200 รายการ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 7 ห้อง ครอบคลุมเรื่องราวความสัมพันธ์ไทย–ฝรั่งเศส พัฒนาการของชุดไทยพระราชนิยม งานหัตถศิลป์ไทย ภูมิปัญญาผ้าไทย และการต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับนานาชาติ สะท้อนพลังของทุนทางวัฒนธรรมไทยในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันในระดับสากล
การเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเป็นโอกาสในการศึกษาแนวทางการใช้พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านมรดกทางวัฒนธรรม และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ต่อยอดศิลปหัตถกรรมไทย และเสริมสร้างศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ