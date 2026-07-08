“วัชรพงศ์” โต้เดือดเด็กปชน.ปม กอ.รมน. ซัดปากดีว่านายกฯไร้ตรรกะ ทั้งที่ตัวเอง “ไร้ความคิด”

ส.ส.สระบุรี ภท. สวนเดือด! ปม กอ.รมน. ซัดกลับเด็ก ปชน. ปากดี ว่านายกฯไร้ตรรกะ ทั้งที่ตัวเอง“ไร้ความคิด” เย้ยขาดทั้งวุฒิภาวะและประสบการณ์ หากให้บริหารประเทศชาติพังแน่
วันที่ (8 ก.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ตอบโต้กรณี นายณพัทธ์ นรังศิยา รองโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีว่าไร้ตรรกะ หลังมีการชี้แจงประเด็นการยุบ กอ.รมน. ว่า อยากให้ผู้ที่ออกมาวิจารณ์หัดทำความเข้าใจในเนื้อหาและการทำงานของ กอ.รมน. ให้ชัดเจนเสียก่อน ไม่ใช่ตีความเพียงแค่ตามคำพูด เพราะหน่วยงานนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการประสานงานระหว่างรัฐและกองทัพ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่ใช่การทหารรูปแบบเดิม แต่เป็นภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ สถาบันหลัก และความสงบสุขของประชาชน“ส่วนอะไรที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไข ไม่ใช่คิดจะเหมารวมทำลายล้างทั้งหมดเหมือนแนวคิดของบางพรรคที่จ้องจะเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติ และสร้างความขัดแย้งไม่รู้จบ ซึ่งก็ซ้ำรอยกับพฤติกรรมในอดีตของแกนนำพรรคที่มักจะด้อยค่าทหารอยู่เสมอมีทหารไว้ทำไม”นายวัชรพงศ์ กล่าว
นายวัชรพงศ์ ยังเรียกร้องให้นายณพัทธ์ถอนคำพูดที่กล่าวหานายกฯ และพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าตัวผู้พูดเองที่ ไร้ความคิด ขาดทั้งประสบการณ์และวุฒิภาวะเกินกว่าจะมาบริหารประเทศ และ หากในอนาคตคนกลุ่มนี้มีโอกาสได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ย่อมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศอย่างแน่นอน“ในฐานะ รุ่นพี่ อยากให้ปรับตัวเสียใหม่ หันมาทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ในฐานะฝ่ายค้าน ควรเสนอทางออกว่าของเดิมไม่มีดีอย่างไร และของใหม่จะมาแก้ปัญหาได้อย่างไร ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่จะเอามันทางการเมืองด้วยปาก เพื่อเอาใจฐานเพียงอย่างเดียว” นายวัชรพงศ์ กล่าว