สภารับหลักการแก้กม.เข้าเมือง-รร. เมินฝ่ายค้านขอรอแก้ปฏิรูปทั้งระบบ พร้อมตั้งกมธ.วิสามัญ 25 คน

สภาฯ รับหลักการแก้กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายโรงแรม แม้ฝ่ายค้านเสนอชะลอรอร่างแก้ไขครั้งใหญ่เพื่อปฏิรูปทั้งระบบ จนต้องพักประชุมให้วิปรัฐบาล-ฝ่ายค้านหารือร่วมกัน ก่อนได้ข้อยุติเดินหน้ารับหลักการ พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 25 คน พิจารณารายละเอียดในชั้นกรรมาธิการต่อไป
วันนี้ (8ก.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ ที่มี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ และ ร่างพ.ร.บ.ทำนองเดียวกัน อีก 1 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ... เสนอโดย นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย และ ร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวเนื่องกัน 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.โรงแรม (ฉบับที่..) เสนอโดย ครม. และ ร่างพ.ร.บ.โรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ... เสนอโดยนายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ในการอภิปราย สส. ได้สนับสนุนร่างกฎหมายที่พิจารณา เช่นเดียวกับ สส.พรรคประชาชน แต่มีข้อท้วงติงเนื่องจากเป็นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่แก้ปัญหาองค์รวม โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากฎหมายดังกล่าวต้องการการแก้ไขที่ใหญ่กว่านี้ และมีทางเลือกไม่มาหากแก้ไขแค่นี้แล้วปัญหาโรงแรมจะหมดไป ตนเสนอทางเลือกให้รัฐบาลให้คำมั่นและขอครม.ยืนยันกับสภาฯ ทั้งนี้เชื่อว่าจะผ่านวาระแรกไปได้และให้พิจารณาในช่วงปิดสมัยประชุม แต่ข้อเสนอคือให้นายกฯ ลงนามผ่านร่างกฎหมายของนายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ที่ถูกตีว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน เมื่อผ่านวาระพิจารณาแล้วให้ส่งให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อ
ขณะนี้ สส.พรรคประชาชน เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.โรงแรม ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและยังรอให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามและส่งคืนกลับสู่สภาฯตนจึงขอเสนอให้สภาฯ รอร่างกฎหมายของพรรคประชาชนเพื่อให้ได้พิจารณาไปในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่อภิปรายแล้วเสร็จนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอต่อสภาฯ ว่า ขอเสนอญัตติให้ส่งร่างกฎหมายไปให้กรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการตามข้อบังคับการประชุม ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่เสนอให้สภาฯพิจารณาเป็นการแก้เล็ก แต่ยังมีร่างกฎหมายที่แก้ใหญ่ซึ่งรอให้นายกฯ ลงนามเพื่อแก้หลายปัญหาในกฎหมาย หากรอร่างกฎหมายที่เป็นการแก้ใหญ่จะเป็นประโยชน์มากกว่า ขณะที่นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะประธานวิปรัฐบาล คัดค้านและมองว่าสามารถรับหลักการและตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่สภาฯได้พิจารณาวันนี้ไปก่อนได้
ทำให้ น.ส.มัลลิกา สั่งพักการประชุมเพื่อให้ตัวแทนวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านไปตกลง และเมื่อกลับมาประชุมอีกครั้ง มีข้อสรุปให้เดินหน้ารับหลักการร่างพ.ร.บ.ที่ได้พิจารณาไปแล้ว ส่วนข้อกังวลของสส.ฝ่ายค้าน ก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่วาระสอง และวาระสามจะพิจารณาในรายละเอียดว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ทำให้นายปกรณ์วุฒิ ลุกขึ้นถอนญัตติ ก่อนที่จะมีมติเสียงข้างมาก พร้อมตั้งกมธ. 25 คนพิจารณา