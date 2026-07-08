นายกฯ เผยถก กรอ.แก้ท่วม-แล้งเป็นไปด้วยดี มีแผนพร้อมแม้ชนะธรรมชาติไม่ได้-จ่อของบซ่อม เพิ่งทราบบุกค้นรองสถ.

"อนุทิน" เผย ประชุม กรอ.แก้น้ำท่วมน้ำแล้งเป็นไปด้วยดี ยันมีแผนเผชิญเหตุ- ความพร้อมทุกด้าน แม้ชนะธรรมชาติไม่ได้ จ่อขออนุมัติงบประมาณซ่อมโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด / บอก เพิ่งทราบ ป.ป.ช. - ตำรวจค้นห้องอดีตรองอธิบดี สถ.
วันนี้ (8ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าเพิ่งรับทราบ กรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.สนธิกำลังกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บุกค้นคอนโด อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ร่าง TOR จัดสอบข้าราชการท้องถิ่น ก่อนบอกว่า ให้ถามเรื่องเศรษฐกิจ เพราะเพิ่งประชุมเศรษฐกิจเสร็จ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี มีความพร้อมในการเข้าไปแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา และภาคใต้ โดยได้มีการทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่ง เข้าไปดำเนินการป้องกันให้ได้มากที่สุด
ส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าปีนี้จะไม่หนักเท่าปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งแผนเผชิญเหตุ การสนับสนุน การช่วยเหลือ การเตรียมพร้อมศูนย์พักพิง เรื่องอาหาร รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจ สิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้ คือ ธรรมชาติ แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ หรือ โครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด เราได้มีข้อตกลงกันแล้ว ว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
ส่วนเรื่องเงินเยียวยาที่ค้างคาก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มี หากถามแบบนี้คนจะเข้าใจผิดได้ เราไม่ได้ดูว่าคนนี้เยียวยาหรือไม่ แต่เราดูทั้งระบบ ใครที่เข้าเกณฑ์แล้วมาขึ้นทะเบียนได้รับการดูแลทั้งหมด
ส่วนจะลงไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณี พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา มารอบนตึกไทยคู่ฟ้ามีประเด็นพิเศษอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นัดกันไว้นานแล้ว