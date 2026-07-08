ทนาย "สุรสิทธิ์" หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนทอง ฟ้องอีก 6 ชุดสืบสวนภาค 8 ปมอุ้มมาเค้นสอบ

ทนาย "สุรสิทธิ์" หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนทอง ยื่นฟ้อง ชุดสืบสวนภาค 8 เพิ่มอีก 6 นาย ปมอุ้มมาเค้นสอบ หลังฟ้องหัวหน้าชุดไปแล้ว ศาลนัด 4 ส.ค.69
วันนี้ (8 ก.ค.69) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จ.นครศรีธรรมราช นายอมร กุศล ทนายความของนายสุรสิทธิ์ แพเกิด หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาร่วมในคดีสินบนทองคำ ได้เดินทางไปยื่นฟ้อง ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 8 ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ,หน่วงเหนี่ยวกักขัง, และ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ
นายอมร เปิดเผยว่า เดิมทีเรื่องนี้ได้มีการยื่นฟ้องตำรวจชุดสืบสวนภาค 8 ที่มาอุ้มลูกความตนเอง คือ นายสุรสิทธิ์ โดยมาพาตัวไปจากบ้านพัก ในพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.นครศรีธรรมราช และพาตัวไปสอบสวน ที่สภ. ท่าฉาง
ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนเองเคยมายื่นฟ้อง หัวหน้าชุดสืบสวนไว้แล้ว 1 คน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เพราะทราบชื่อ เพียงแค่คนเดียวและ พยายามจะขอรายชื่อชุดสืบสวนภาค 8 ทีเหลือเพิ่มเติม จากพนักงานสอบสวน สภ.ท่าฉาง ทั้งการทำหนังสือทวงถาม และทวงถามกันเอง แต่ตำรวจ สภ.ท่าฉาง ก็ ไม่ให้ความร่วมมือ จนสุดท้ายอ้างว่าส่ง ป.ป.ช. ไปแล้ว กระทั่งล่าสุด ที่นายสุรสิทธิ์ ไปขึ้นศาลฎีกา เพื่อรับการไต่สวนจากศาล โดยศาลให้จำเลยทำคำชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น และได้เห็นหนังสือที่ฟ้องมา มีการบรรยายฟ้องว่า ตำรวจชุดสืบสวน ที่มาพาตัวนายสุรสิทธิ์ ไปจากบ้านพักมีทั้งหมด 7 คน และได้รู้ชื่อครบทุกคน จึงมาฟ้องชุดสืบสวนเพิ่มเติม อีก 6 นาย
ทั้งนี้ สำนวนแรกที่ยื่นฟ้องหัวหน้าชุดสืบสวน 1 คน ศาล อาญาคดีทุจริตในประพฤติมิชอบภาค 8 นัดไต่สวนในวันที่ 4 ส.ค.69 นี้ ส่วนสำนวนล่าสุด ที่ยื่นในวันนี้เพิ่มเติมอีก 6 คน ศาลอยู่ระหว่างตรวจคําฟ้อง และรอวันนัด
ส่วนจะมีการรวมสำนวนหรือไม่ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลว่าจะให้รวมหรือไม่ เพราะเราก็เพิ่งทราบชื่อตำรวจทั้งหมด