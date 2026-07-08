“พิพัฒน์” ปลิ้มผุด 2 สะพานเมกะโปรเจก พลิกโฉมคมนาคมภาคใต้

“พิพัฒน์” ปลื้ม ครม.ไฟเขียวเงินกู้ World Bank สร้าง 2 สะพานยุทธศาสตร์ ร่วมยินดีคนใต้ ชี้เป็น “สะพานแห่งโอกาส” เชื่อมเศรษฐกิจ-ยกระดับคุณภาพชีวิต-พลิกโฉมคมนาคมภาคใต้ ลั่นไม่หยุดสร้างอนาคต เล็งเดินหน้าปลดล็อกศักยภาพทั้งภูมิภาค
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลก (World Bank) ผ่านธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (IBRD) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานยุทธศาสตร์ 2 แห่งของภาคใต้ ได้แก่ โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา และโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ทั้งสองโครงการไม่ใช่เพียงงานก่อสร้างด้านคมนาคม แต่คือ “สะพานแห่งโอกาส” ที่จะเชื่อมผู้คน เชื่อมเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงอนาคตของภาคใต้เข้าด้วยกัน โดยจะช่วยยกระดับการเดินทางให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า สนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุง ทำให้การเดินทางระหว่างสองจังหวัดมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จะช่วยแก้ปัญหาการเดินทางที่ต้องพึ่งพาแพขนานยนต์ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดกระบี่ และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในอนาคต
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และยกระดับภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนที่สำคัญของประเทศ
“ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคน เพราะนี่คืออีกหนึ่งความหวังที่กำลังจะกลายเป็นความจริง โครงการสะพานทั้งสองแห่งเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยมานาน และจะสร้างประโยชน์ให้กับคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไป และในฐานะคนใต้ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ผมมีความยินดีที่ได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากนี้จะเร่งติดตามและผลักดันทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการโดยเร็วที่สุด และผมยืนยันว่าจะไม่หยุดร่วมสร้างอนาตภาคใต้ให้เข้มแข็ง มีศักยภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” นายพิพัฒน์ กล่าว