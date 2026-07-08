ไม่ทิ้งหาดใหญ่! "อนุทิน" ถก กรอ.นัดพิเศษ เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ ตั้งเป็นแซนด์บ็อกซ์แก้น้ำท่วมภาคใต้

นายกฯ อนุทิน นั่งหัวโต๊ะประชุม กรอ. นัดพิเศษ สั่งเดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่เต็มกำลัง ชูเป็นแซนด์บอกซ์ปกป้องศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนและเอกชนก่อนฤดูมรสุมมาเยือน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2569
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล เรียกประชุม กรอ. ครั้ง 2/2569 ซึ่ง นายกรัฐมนตรีแจ้งผู้แทนภาคเอกชนว่า เป็นการประชุม กรอ. นัดพิเศษ โดยมีวาระหารือเรื่องเดียว คือ การเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา ก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมปี 2569 โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นแซนด์บอกซ์ นำมาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ ก่อนฤดูมรสุมใต้ในปลายปีนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ความสำคัญวันนี้ คือ จะต้องมีการวางแผนเฉพาะหน้า ต้องไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นปี 68 อีก ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่วงเงินงบประมาณ เพราะการป้องกันดูแลประชาชนในระยะยาว คุ้มค่ากว่าการเยียวยา ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แต่การใช้งบภาษีพี่น้องประชาชนต้องคุ้มค่าทุกบาท ทุกสตางค์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเบื้องต้นให้ใช้งบประมาณของส่วนราชการหลัก ขณะที่ งบกลางจะใช้ในกรณีเร่งด่วน จำเป็น
นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งก่อนเกิดเหตุ และระหว่างเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ทั้งแผนดูแล อพยพประชาชน การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประสบภัย ต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องด้วย มาตรการประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ แต่ลดความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยได้ จึงอยากกำชับให้ส่วนท้องถิ่น พื้นที่ไปดำเนินการด้วย
โอกาสนี้ สทนช. ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนแม่บท จากการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือมหาอุทกภัย ที่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ง กรอ. สงขลาได้เสนอโครงการเร่งด่วน 9 รายการ ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบ "ต้นน้ำ–กลางน้ำ–ปลายน้ำ" เพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนฤดูฝน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ เช่น การขุดลอกท่อ การจัดหาครุภัณฑ์ป้องกันและช่วยเหลือน้ำท่วม การติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติและระบบควบคุมทางไกล การเพิ่มประสิทธิภาพความจุการระบาย และการขุดลอกและกำจัดวัชพืช เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของ สทนช. ขณะที่ในด้านงบประมาณ ได้มีการเตรียมไว้พร้อมแล้ว
ที่ประชุม มอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับ สทนช. และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณ โดยให้พิจารณาสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. สงขลา เพื่อตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่และเป็นไปตามแผนงาน สทนช.
นายกรัฐมนตรียังมอบหมายกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยหลักขอรับการจัดสรรงบ พร้อมให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกัน ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไป
“รัฐบาลให้ความสำคัญ แม้จะไม่สามารถห้ามภัยธรรมชาติได้ แต่สามารถป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และให้ความช่วยเหลืออภาคธุรกิจ การค้า ซึ่งเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นผ่านระบบการจัดการน้ำที่ยั่งยืน จึงเป็นหน้าที่และภารกิจของรัฐบาลโดยตรง” นางสาวรัชดา ฯ ระบุ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายวีระพงษ์ ประภา ผู้แทนการค้าไทย เป็น โฆษกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ด้วย