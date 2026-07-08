Go Healthy with Taiwan 2026 เปิดตัว Top 20 Mentorship Program เสริมแกร่งไอเดียสุขภาพแห่งอนาคตโดยเหล่าผู้มีประสบการณ์

หลังจากเปิดตัวแคมเปญ “Go Healthy with Taiwan 2026” อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับข้อเสนอจากนักสร้างสรรค์นวัตกรรม สตาร์ทอัพ นักวิจัย สถาบัน และองค์กรต่างๆ จากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ให้เข้าร่วมประชันไอเดีย ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจจากไต้หวัน มาต่อยอดเป็นแนวคิดด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาวะที่สามารถขยายผลได้จริงในวงกว้าง สำหรับปีนี้ ได้เพิ่มความน่าสนใจด้วยการเปิดตัว ‘Top 20 Mentorship Program’ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีมได้เข้าถึงคำแนะนำโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะดึงดูดนักสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทั่วโลกให้ส่งไอเดียเข้าร่วมแคมเปญ
แคมเปญนี้จัดโดย กรมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (TITA) และ สภาส่งเสริมการค้าและส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ภายใต้แนวคิด “Designing Healthier Futures Together” ชวนนักสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทั่วโลกร่วมออกแบบอนาคตสุขภาพที่ดีกว่าไปด้วยกัน เพื่อสะท้อนศักยภาพของไต้หวันในด้านการแพทย์อัจฉริยะ อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีด้านกีฬาและฟิตเนส การดูแลสุขภาพในสังคมสูงวัย และสุขภาวะแบบองค์รวม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญ นำศักยภาพเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับไอเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน สถานที่ทำงาน เมือง และสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก
จากความสำเร็จของแคมเปญครั้งแรกเมื่อปี 2025 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ด้วยสถิติผลงานส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 638 ข้อเสนอ จาก 55 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จุดประกายให้แคมเปญประจำปี 2026 เพิ่มความเข้มข้นด้วยการเปิดตัว Top 20 Mentorship Program ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านเข้ารอบได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมให้เป็นผลงานที่นำไปใช้ได้จริง และพร้อมต่อยอดสู่ตลาด นับเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยเสริมแกร่งให้ความร่วมมือระดับนานาชาติ และเชื่อมโยงผู้มีวิสัยทัศน์จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน
ไม่เพียงเท่านั้น ความสำเร็จจากแคมเปญในปีที่ผ่านมา ยังสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของความร่วมมือระดับโลกที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ในประเทศยูเครน ทีมผู้ชนะสามารถนำอุปกรณ์ทางการแพทย์จากไต้หวัน ไปติดตั้งและใช้งานจริงในสถานพยาบาล พร้อมนำเงินรางวัลทั้งหมดไปสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม และยังบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ขณะที่ทีม Perovskia จากสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมมือกับ Everlight Chemical จนเกิดเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature พร้อมวางแผนเดินหน้าสู่การผลิตระดับนำร่องภายในปีนี้ ส่วนทีม Ideas Lab จากสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาไต้หวัน (TISS) ในการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วย AI มาใช้งานจริง เพื่อขยายโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงการฝึกซ้อมกีฬาในมาตรฐานระดับมืออาชีพได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
วิธีส่งข้อเสนอเข้าร่วมแคมเปญ
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ทางการของ Go Healthy with Taiwan โดยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอธิบายแนวคิดหรือผลงานที่ต้องการนำเสนอ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และแนวทางการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี บริการ หรือโมเดลธุรกิจจากไต้หวันเข้ากับข้อเสนอนั้น ๆ ทั้งนี้ ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประชันไอเดีย จะได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินที่ได้กำหนดไว้
รายละเอียดและกำหนดการส่งผลงาน
• ส่งข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ทางการ: https://gohealthy.taiwanexcellence.org/
• ปิดรับข้อเสนอ: 5 สิงหาคม 2026 เวลา 23:59 น. ตามเวลา GMT+8
• หมายเหตุ: เมื่อส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ไอเดียข้อเสนอที่ชนะ 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยตรง นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย จะได้เดินทางไปไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสุขภาพกับองค์กรชั้นนำ พร้อมสัมผัสระบบนิเวศนวัตกรรมสุขภาพของไต้หวันอย่างใกล้ชิด
ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของทุกภาคส่วน รวมถึงภาคสุขภาพ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การแพทย์ การดูแลสุขภาพ ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ประกันภัย ไปจนถึงวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยขีดความสามารถที่ได้รับการยอมรับในด้านการแพทย์อัจฉริยะ และการผสานเทคโนโลยีเข้ากับการดูแลสุขภาพ ไต้หวันจึงพร้อมนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถปรับใช้และต่อยอดได้จริงในตลาดโลก ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาวะดิจิทัล (Digital Health) และเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคมเปญนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการผลักดันไอเดียที่มีศักยภาพให้เติบโตและขยายผลได้จริง ผ่านความร่วมมือกับไต้หวันในฐานะพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตสุขภาพโลกร่วมกัน
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://gohealthy.taiwanexcellence.org/