สส.ชัยภูมิ กล้าธรรม ซัดเลขา สพฐ.รับปากงบปี 69 สร้างเรียนใหม่ แต่เงียบหาย เหน็บ เปลี่ยนพรรคคุม ศธ.เลยเบี้ยวประชาชน

สส.ชัยภูมิ พรรคกล้าธรรม ซัดเลขา สพฐ.ลงพื้นที่ รับปากงบปี 69 สร้างเรียนใหม่ แต่เงียบหาย ทั้งที่โรงเรียนทุบตึกรอแล้ว เหน็บแรง สงสัยเปลี่ยนพรรคคุมศึกษาธิการ เลยเบี้ยวประชาชน
วันที่ 8 ก.ค.ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคกล้าธรรม หารือสภาผู้แทนราษฎร ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ตามที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ท่านออกหน้า รับปาก โรงเรียนคอนสวรรค์ พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนักเรียน ด้วยตัวท่านเองว่า จะนำงบเหลือจ่าย 69 มาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้กับโรงเรียนคอนสวรรค์ ซึ่งมีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งก็จะใกล้สิ้นปี งบ 69 แล้ว งบ 70 ก็เริ่มเข้าสภาฯ ผ่านวาระหนึ่งไปแล้ว ตนจึงต้องท้วงถามเรื่องนี้
“โรงเรียน เขาก็ทุบอาคารเดิมไปแล้ว เมื่อไหร่ท่านจะจัดงบลงมาสร้าง อาคารใหม่ให้กับ โรงเรียนคอนสวรรค์ สักทีครับ หรือว่าการจัดงบประมาณท่านต้องรอ ดูพรรคการเมืองไหน ว่าคุมกระทรวงศึกษาธิการ ท่านถึงจะเอางบไปลงครับ ไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนพรรคที่กำกับดูแลกระทรวง ท่านก็ไม่นำงบประมาณลงมา แล้วแบบนี้วงการศึกษาบ้านเรา จะพัฒนาได้อย่างไร ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไข ขอบคุณครับ“ นายอัครแสนคีรี กล่าวทิ้งท้าย