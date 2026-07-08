นายกฯ พร้อมบินเยือนมาเลเซียเป็นทางการ 9-10 ก.ค.หารือความร่วมมือทุกมิติ ผลักดันเศรษฐกิจชายแดน ลงนาม MOU เกษตร

นายกฯ อนุทิน เตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 ก.ค. นี้ นำคณะหารือความร่วมมือทุกมิติ เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจชายแดน การค้า และความมั่นคง ลงนาม MOU เกษตร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
วันนี้ (วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองปูตราจายา และกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อพบหารือกับดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน และเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติ การเยือนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ และผลักดันความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอก สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
สำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา ทั้งการส่งเสริมการค้า การลงทุน การเกษตร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะ เพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกัน รวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
"นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการทำให้การเยือนต่างประเทศทุกครั้งเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ไม่ใช่เพียงการเยือนเชิงพิธีการ แต่ต้องสามารถแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคในการดำเนินงาน เปิดตลาดและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจไทย อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน" นางสาวรัชดา กล่าว
สำหรับกำหนดการสำคัญ ในช่วงเช้าของวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็ก การหารือเต็มคณะ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการเกษตร และการแถลงข่าวร่วม ณ สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (Perdana Putra Complex) เมืองปูตราจายา
จากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซีย เพื่อรับฟังข้อเสนอ แลกเปลี่ยนมุมมอง และร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม ร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศ จากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ