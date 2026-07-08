"อนุทิน" ถก กรอ.นัดพิเศษ ถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ สั่งรับมือวิกฤตน้ำภาคใต้ ชูเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำให้มีเอกภาพ

นายกฯ อนุทิน นั่งประธาน กรอ.นัดพิเศษ ถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ สั่งรับมือวิกฤตน้ำภาคใต้ ชูเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างมีเอกภาพ ป้องเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.30 น.วันที่ 8 ก.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2569 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 4 คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องสำคัญต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอ.จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในภาคเกษตรภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแม้กระทั่งภาคการท่องเที่ยว รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีเอกภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจกำหนดมาตรการ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอข้อคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีต่อไป ซึ่งวันนี้ถือเป็นการประชุมนัดพิเศษ ที่จะเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ไทย ซึ่งปีที่แล้วพบอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเราได้ถอดบทเรียน และหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุ คืออย่างไรก็กันน้ำไม่ได้นั่นคือธรรมชาติ แต่เราก็ต้องสร้างความพร้อมในเรื่องการป้องกันการช่วยเหลือการอำนวยความสะดวก การให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด