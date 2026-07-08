รวบคาบ้าน นายทุนเหมืองแร่พะเยา จ่ายส่วย ขรก.แลกไฟเขียวใบอนุญาตขนแร่ เมื่อ 16 ปีก่อน

ป.ป.ช.ส่งเจ้าหน้าที่บุกจับคาบ้าน นายทุนเหมืองแร่พะเยา จ่ายสินบนให้นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พะเยา แลกไฟเขียวใบอนุญาตขนแร่ เหตุเกิดเมื่อ 16 ปีที่แล้ว
วันนี้ (8 ก.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค.เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนคดีทุจริต ภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 เข้าจับกุมตัว นายสุรชัย (สงวนนามสกุล) หรือ นายไพโรจน์ (สงวนนามสกุล) ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่ 29/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ ด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 86
สืบเนื่องจาก นายสุรชัย หรือ นายไพโรจน์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท ส. จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิสัมปทานบัตรทำเหมืองแร่แบไรต์จากนางอุดมพร (สงวนนามสกุล) ผู้ถือสัมปทานบัตรเดิม ได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดการทำเหมืองต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นมา ต่อมาได้ยื่นคำขอรับสัมปทานบัตร เพิ่มเติม และได้รับอนุญาตรวมจำนวน 52 ฉบับ ต่อมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 นายวีระเดช (สงวน นามสกุล) นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบปริมาณแร่พลอยได้จากการทำเหมือง โดยใช้วิธีชักตัวอย่างแร่ มาตรวจสอบ ผลปรากฏว่าเป็นแร่เหล็กจริง จึงเสนอความเห็นให้ตรวจสอบแร่ที่เหลืออีกจำนวน 4 กอง โดยใช้ วิธีการคำนวณจากความกว้าง x ความยาว x ความสูง x ค่าความถ่วงจำเพาะ (5.0) จากนั้นได้จัดทำรายงาน ลง นามรับรอง และนำผลดังกล่าวไปประกอบการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายแร่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนการจำหน่ายแร่
ต่อมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 วันที่ 5 เมษายน 2553 และวันที่ 26 เมษายน 2553 นายวีระเดช ได้ตรวจสอบปริมาณแร่พลอยได้จากการทำเหมืองอีกครั้ง แต่ไม่ได้ดำเนินการชักตัวอย่างแร่เพื่อตรวจสอบเช่นเดียวกับครั้งแรก โดยใช้เพียงวิธีการวัดขนาดกองแร่ และนำผลดังกล่าวไปประกอบการออกใบอนุญาต ในส่วนของการออกสัมปทานบัตรทำเหมืองแร่แบไรต์ บริษัท ส. จำกัด ได้ยื่นคำขอและได้รับสัมปทาน บัตรจำนวน 52 ฉบับ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายสุรชัย หรือ นายไพโรจน์ ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของนายวีระเดช นักวิชาการอุตสาหกรรม ปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พะเยา ผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตขนแร่ จำนวนหลายครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนคดีทุจริตภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 ได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบมาพัก อาศัยอยู่บริเวณ ซอยบางขุนนน 5 ตำบลบางขุนนน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่เพื่อวางแผนเข้าจับกุม โดยผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าเป็นบุคคลตาม หมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่ 29/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จริง และ ยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อน จึงได้ควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่เพื่อทำบันทึกการจับกุม และลงบันทึกประจำวัน และดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคล สูญหาย พ.ศ. 2565 จากนั้นควบคุมตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ต่อไป