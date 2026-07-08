กกต.แจ้ง “ชัชชาติ” พร้อม 51 สก.รับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งพรุ่งนี้

กกต.แจ้ง “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” และ สก. รวม 51 คน ที่ได้รับการเลือกตั้ง มารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งพรุ่งนี้
วันนี้ ( 8 ก.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง และรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ครบทั้ง 50 เขตเลือกตั้ง เมื่อวานนี้ ( 7 ก.ค.)
สํานักงานได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคําเลิศ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร ออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และได้กําหนดเชิญ ผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง 51 คน เข้ารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง แบบ ผ.ถ./ส.ถ. 6/4 ในวันพรุ่งนี้ ( 9 ก.ค.) เวลา 09.00 น. บริเวณโถงอาคาร ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ