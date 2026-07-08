“อนุทิน” ลั่น ลักลอบขนกัญชาออกนอกคือตั้งใจทำผิดกฎหมาย ใครทำต้องรับกรรม สธ.เร่งออก กม.ใหม่คุมเข้มใช้เพื่อการแพทย์-สุขภาพเท่านั้น

“อนุทิน” ลั่น ลักลอบก็คือตั้งใจทำผิดกฎหมาย ใครขนกัญชาออกนอกประเทศ ต้องรับกรรม ชี้ สธ.เร่งออกกฎหมายใหม่ คุมเข้มใช้เพื่อการแพทย์-สุขภาพเท่านั้น ไร้สันทนาการ-สูบ เสพ
วันที่ 8 ก.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศ หลายเคส ว่า นายกรัฐมนตรี ย้อนถามกลับ น้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมาย ก็ต้องไปดำเนินคดี สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุม ไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรี ดังนั้น คนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นฝ่ายจับตัวและดำเนินคดี และหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับตัว ก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่อด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่างและนำเสนอกฎหมาย เพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชา เนื่องจากก่อนหน้านี้ ไม่สามารถผลักดันกฏหมายดังกล่าวได้ จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น แต่หลังกฎหมายฉบับนี้ผ่าน ทุกอย่างก็จะมีความชัดเจน และสามารถควบคุมกัญชา ให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพ ทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการ หรือสูบ เสพ