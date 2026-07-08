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“อนุทิน” ลั่น ลักลอบขนกัญชาออกนอกคือตั้งใจทำผิดกฎหมาย ใครทำต้องรับกรรม สธ.เร่งออก กม.ใหม่คุมเข้มใช้เพื่อการแพทย์-สุขภาพเท่านั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” ลั่น ลักลอบก็คือตั้งใจทำผิดกฎหมาย ใครขนกัญชาออกนอกประเทศ ต้องรับกรรม ชี้ สธ.เร่งออกกฎหมายใหม่ คุมเข้มใช้เพื่อการแพทย์-สุขภาพเท่านั้น ไร้สันทนาการ-สูบ เสพ​

วันที่ 8 ก.ค.นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี ​และ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ กล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศ หลายเคส ว่า นายกรัฐมนตรี​ ย้อนถามกลับ น้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมาย ก็ต้องไปดำเนินคดี สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุม ไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรี ดังนั้น คนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นฝ่ายจับตัวและดำเนินคดี และหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับตัว ก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวต่อด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่างและนำเสนอกฎหมาย เพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชา เนื่องจากก่อนหน้านี้ ไม่สามารถผลักดันกฏหมายดังกล่าวได้ จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น แต่หลังกฎหมายฉบับนี้ผ่าน ทุกอย่างก็จะมีความชัดเจน และสามารถควบคุมกัญชา ให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพ ทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการ หรือสูบ เสพ