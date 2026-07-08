ฝ่ายค้าน-สว.รุมทวง “โสภณ” ส่งคำร้องถึงศาลฎีกาตั้งไต่สวน ป.ป.ช.ปมตีตกคดี “ศักดิ์สยาม” ซุกหุ้น ยันต้องภายในสัปดาห์นี้

ฝ่ายค้าน-สว.กลุ่มอิสระ รุมทวงถาม “โสภณ” ส่งรายชื่อให้ประธานศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการไต่สวน ตรวจสอบ ป.ป.ช. ตีตก คดี “ศักดิ์สยาม” ซุกหุ้น หรือยัง จี้ต้องส่งภายในสัปดาห์นี้ บอกไม่มีเหตุผลให้ดึงเช็งจนปิดสมัยประชุม สงสัยฟอกขาวให้พรรคพวกหรือไม่ หากเทียบกับคดีตำรวจให้สินบนทองคำ ใช้เวลาเพียง 41 วัน
วันที่ 8 ก.ค.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) พร้อมด้วย นางนันทนา นันทวโรภาส สว.พร้อม กลุ่ม สว. อิสระ ร่วมกันแถลง ทวงถามความคืบหน้าหลังฝ่ายค้านเข้าชื่อกล่าวหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และยื่นต่อ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา
โดย นายพริษฐ์ กล่าวว่า จากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และ สว.ได้ใช้สิทธิตามกลไกของรรัฐธรรมนูญ เพื่อเข้าชื่อกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในกรณียกคำร้องซุกหุ้นและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากการใช้นอมินีถือครองทรัพย์สินแทน แต่ ป.ป.ช.กลับยกคำร้องดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช.ได้ละเว้น หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยส่งรายชื่อให้ นายโสภณ ส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระ มาไต่สวน ป.ป.ช.
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ประธานรัฐสภามี 2 ทางเลือก คือ ส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกา หรือจะปัดตกคำร้องดังกล่าว เพื่อตัดตอนการตรวจสอบ วันนี้จึงมาทวงถามความคืบหน้า ว่า ประธานรัฐสภาจะตัดสินใจได้เมื่อไร ซึ่งในเชิงกรอบกฎหมายไม่มีกฎหมายข้อบังคับที่กำหนดว่า ประธานรัฐสภาจะต้องตัดสินใจกี่วัน แต่หากอ้างอิงจากกรณีที่สมาชิกรัฐสภาเคยใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เข้าชื่อ กรณี กรรมการ ป.ป.ช. รับสินบนทองคำจากตำรวจ ใช้เวลาตรวจสอบเพียงเดือนเดียว จากจุดที่ สว.เข้าชื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภา ใช้เวลา 41 วันเท่านั้น ในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระ แต่เมื่อเทียบคำร้องของฝ่ายค้านและ สว.ผ่านมา 33 วันแล้ว จากวันยื่นเรื่องให้ ประธานรัฐสภา จึงขอเรียกร้องไปยังประธานรัฐสภาให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งตรงกับช่วงการปิดสมัยประชุม
นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า โจทย์เรื่องนี้ ประธานรัฐสภา ไม่ต้องฟันธงว่า กรรมการ ป.ป.ช.ทำผิดหรือไม่ แต่หากเห็นว่า มีเหตุให้สงสัย ก็สามารถดำเนินการส่งให้ศาลฎีกาได้แล้ว แต่หากประธานรัฐสภา ไม่ส่งก็จะต้องตอบสังคมให้ได้ว่า เหตุใดจึงไม่มีข้อสงสัยต่อคดีนี้ ซึ่งประธานรัฐสภา อาจเป็นเพียงไม่กี่คนในโลก ที่ไม่มีข้อสงสัยต่อการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.ในกรณีนายศักดิ์สยาม
“จึงขอให้ประธานรัฐสภาตัดสินใจภายในสัปดาห์นี้ หากล่าช้า หรือปัดตกคำร้อง โดยไม่มีเหตุผลรองรับ แต่ละฝ่ายก็มีสิทธิในการกล่าวหา ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ก็หวังว่า ประธานรัฐสภา จะตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกา เพราะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อแล้วเสร็จ และเอกสารอยู่บนโต๊ะทำงานของประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว” นายพริษฐ์ กล่าว
ด้าน น.ส.นันทนา กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องมาทวงถาม เพราะผ่านมา 33 วันแล้ว ทั้งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ 5 มิ.ย. แต่เหตุใดกลับไม่ดำเนินการใดๆ คงไม่ต้องรอครบ 100 วัน แต่ควรรีบดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ และเหตุใดยังล่าช้าไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบกันไปถึงไหน เพราะไม่ได้ปรากฏกรณี สส., สว .แสดงตนว่า ถูกปลอมลายเซ็น จึงตั้งข้อสงสัยว่า ประธานรัฐสภา พยายามจะฟอกขาวให้กับพรรคพวกของตนเองหรือไม่ ระบอบสีน้ำเงินมีอยู่จริงหรือไม่
“ถ้าประธานรัฐสภา ต้องการปลดจากคำครหาเหล่านี้ทั้หงใมด ขอให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรา 236 ที่ระบุว่า หากมีเหตุควรเชื่อได้ว่าท่านไม่จำเป็นต้องฟันธงว่าถูกหรือผิดแต่ควรเชื่อได้ว่าและเราเชื่อว่าเหตุผลที่มีในคำร้องก็มากพอที่จะเชื่อได้ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ ป.ป.ช. ประธานรัฐสภา จึงควรเร่งดำเนินการ เพราะมาตรา 236 ไม่ได้เปิดให้ท่านใช้ดุลพินิจ ที่จะปิดกลบ หรือทิ้งคำร้องนี้ แต่ถ้าท่านเลือกใช้วิธีการไม่ส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกา ก็จะต้องตอบประชาชนให้ได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ป.ป.ช. และคำร้องของพวกเรานั้น ไม่สมเหตุสมผลอย่างไร ไม่มีเหตุควรเชื่อได้ว่าอย่างไร ตรงนี้ท่านจะเงียบแล้วใช้วิธีการ ดึงเช็งถ่วงเวลาไปเรื่อยๆ จนปิดสมัยประชุม คงทำไม่ได้” น.ส.นันทนา กล่าว
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า หากเทียบเคียง กับ สว.ยื่นคำร้องถึงประธานวุฒิ ใช้เวลา 41 วัน ก็แล้วเสร็จ ในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระโดยประธานศาลฎีกาเพื่อตรวจสอบ กรรมการ ป.ป.ช.ที่รับสินบนตำรวจ ดังนั้น เรื่องนี้หากประธานรัฐสภา ยังคงดึงเวลา อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัตินหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ด้วย