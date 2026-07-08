“จักรภพ” รายงานตัวเป็น สส. หลังได้ส้มหล่น “ประเสริฐ” ลาออก เผยห่วงไทยเสียโอกาสแข่งขันโลก ชี้ กม.สร้างสันติสุขจุดเริ่มต้นความปรองดอง

“จักรภพ” เข้ารายงานตัวเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หลังได้เลื่อนลำดับแทน “ประเสริฐ” ประกาศเดินหน้าทำหน้าที่เต็มกำลัง พร้อมมองร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสันติสุข เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างความปรองดอง แม้ยังไม่ใช่กฎหมายที่สมบูรณ์
นายจักรภพ เพ็ญแข เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ สส.พรรคเพื่อไทย ภายหลังจาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ลาออก เพื่อทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เต็มที่ โดยมี นายสุไพรพล เพ็ญแข คู่สมรส เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ
นายจักรภพ กล่าวว่า แม้ก่อนหน้านี้ เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่การได้เข้ามาทำหน้าที่ สส. ครั้งนี้กลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่า เพราะตำแหน่งผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน ทั้งผู้มีอำนาจและผู้ด้อยโอกาส ทำหน้าที่ประสานผลประโยชน์ของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพื่อร่วมกันออกกฎหมายและธำรงหลักนิติรัฐให้ประเทศดำรงอยู่ด้วยความถูกต้องและความดีงาม
เขาระบุว่า ในช่วงแรกจะศึกษาการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง รวมถึงบุคลากรในพรรค เพื่อเรียนรู้ความต้องการของประชาชนและการทำงานในสภา พร้อมยอมรับว่า มีความเป็นห่วงต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตทำให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงต้องเร่งสร้างกลไกเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าทัดเทียมนานาชาติ
สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. … นายจักรภพ กล่าวว่า จะใช้เวทีสภาเป็นพื้นที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ สส.รุ่นใหม่ได้รับรู้ว่า ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะ แต่มีประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิต ครอบครัว พลัดพราก บาดเจ็บ พิการ และเผชิญปัญหาสุขภาพจิตจากการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ
นายจักรภพ กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว แม้จะยังไม่ใช่กฎหมายที่สมบูรณ์ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการหันหน้าพูดคุยและสร้างสันติสุขร่วมกัน พร้อมย้ำว่า บางครั้งทุกฝ่ายจำเป็นต้องอดทนรับฟังคำตอบที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของตนทั้งหมด หากสามารถทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ก็ถือเป็นจุดที่ความต้องการส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมมาบรรจบกัน
เมื่อถามถึงคำแนะนำจาก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง สส. นายจักรภพ กล่าวว่า ตนมีครูทางการเมืองหลายคน แต่ได้ปรึกษานายทักษิณมากกว่าคนอื่น เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกัน โดยนายทักษิณย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หากไม่มีใครกล่าวขอบคุณก็ไม่ควรถามหาคำขอบคุณ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป หากประชาชนเห็นผลของการทำงานก็จะเข้าใจเอง
นายจักรภพ กล่าวว่า นายทักษิณ ยังแสดงความเป็นห่วงว่า คนไทยอาจมัวแต่ขัดแย้งทางการเมืองจนละเลยการพัฒนาประเทศ รวมถึงกังวลถึงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ยังมีอยู่ ทำให้การสื่อสารและความเข้าใจระหว่างกันเป็นไปได้ยาก พร้อมฝากข้อคิดว่า การเป็น สส. ไม่อาจทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ แต่หากทุกการตัดสินใจตั้งอยู่บนเหตุผลและความถูกต้อง ก็ต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง และการเป็น สส.ที่ดี ต้องคิดถึงประวัติศาสตร์และอนาคตของประเทศ มากกว่าความนิยมเพียงระยะสั้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้