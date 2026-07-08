สว.อิสระ จี้ “โสภณ” ตรวจซ่อมอาคารรัฐสภาก่อนหมดประกัน 15 ก.ค. “นันทนา” ถามถ้าไม่ใช่ซิโน-ไทย จะนิ่งขนาดนี้หรือไม่

สว.อิสระ จี้ “โสภณ” ตรวจซ่อมอาคารรัฐสภาก่อนหมดประกัน 15 ก.ค. “นันทนา” จวกถ้าไม่ใช่ บริษัท ซิโน-ไทย จะนิ่งขนาดนี้หรือไม่ ยังเจอฝนตกน้ำรั่ว-ส้วมแตก หวั่น หลังจากนี้ ต้องใช้ภาษี ปชช.จ่าย
วันที่ 8 ก.ค.นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ สว. พร้อมด้วย สว.กลุ่มอิสระ ร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภา จะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่ 15 ก.ค. นี้ โดย นายสุนทร กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภา ที่จะต้องมีการซ่อมบำรุง พบว่า ฝั่ง สว. มีการตรวจซ่อมอาคาร พบว่า มี 500 รายการ และฝั่ง สส.อีก 500 รายการ หรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดๆ ละ 1-30,000 บาท รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท ภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้ เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน จึงหวังว่า ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกัน จึงหวังว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสีย ฉะนั้น อยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมา อย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนัก
ด้าน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. กล่าวว่า บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภา คือ บริษัท ซิโน-ไทย คอนสตรัคชั่น ที่ทุกคนรู้ไปถึงดาวอังคารแล้ว และเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา วุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ 2 ปี แต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไร เพราะอีก 7 วัน จะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลย และหลังจากวันที่ 15 ก.ค. เป็นวันหมดสัญญา หากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเอง ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหา
“วันนี้ถ้าพายุไมสักเข้ามา รัฐสภาก็จะท่วมอีก ขยะจะลอยเต็ม น้ำจะไหลลงมาตั้งแต่ชั้น 10 จนถึงชั้น 1 อีก แต่ไม่เห็นทำอะไรกัน ถ้าเป็นผู้รับเหมารายอื่นท่านจะนิ่งขนาดนี้หรือไม่ ทำไมถึงต้องเงียบกันขนาดนี้ ในขณะที่เราอยู่ในรัฐสภาอึดอัดคับแค้นใจ ไม่ว่าจะเป็นป้ายทางเดินต้องงมหากันเอง จนบัดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเดินไปทางไหน ฝนตกน้ำรั่ว ส้วมใช้ไม่ได้ ส้วมแตก แต่ก็ไม่ดำเนินการอะไร จึงรู้สึกว่านี่เป็นการปิดกลบเพื่อช่วยเหลือกันเองหรือไม่ ซึ่งประชาชนสงสัยอย่างยิ่งว่าเมื่อถึงวันที่ 15 ก.ค. รัฐสภาของเราจะเป็นอย่างไร แบบเดิมแล้วจ่ายตังค์ค่าซ่อมเอง ประชาชนไม่ยอม” น.ส.นันทนา กล่าว
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เราเรียกร้องมาตั้งแต่เข้ามาเป็น สว. แล้ว ให้มีการแก้ไขซ่อมแซมรัฐสภา จนบัดนี้ 2 ปีแล้ว ยังไม่มีมีการทำอะไร แต่แย่ขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ขอเรียกร้องและฟ้องประชาชนว่าเราพยายามปกป้องภาษีประชาชนแล้ว แต่ผู้มีอำนาจไม่ดำเนินการ เพราะเราต้องเสียเงินมากขึ้น หลังจากพ้นสัญญาประกัน