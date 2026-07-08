ยกระดับความมั่นคงไซเบอร์! วปอ.บอ. รุ่น 3 ปั้น อสม. เป็นเกราะป้องกันชุมชน ตัดวงจรสแกมเมอร์

ภัยไซเบอร์กลายเป็นภัยคุกคามปชช. วปอ.บอ. รุ่น 3 เปิดโครงการ “วัคซีนสติ รักษาสตางค์ ป้องกันสแกมเมอร์” ปั้น อสม. เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังระดับชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์ ก่อนผลักดันต้นแบบขยายผลทั่วประเทศ
วันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 3 กลุ่มทับทิมและกลุ่มโกเมน จัดโครงการ “วัคซีนสติ รักษาสตางค์ ป้องกันสแกมเมอร์” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมด้านยาเสพติด ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมุ่งหวังให้ อสม. เป็นแกนนำในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในครอบครัวและชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานมี พล.อ.ทักษิณ สิริสิงห ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย คณาจารย์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด ผู้แทนจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตลอดจนนักศึกษา วปอ. รุ่น 62 และรุ่น 66 เข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ที่พบในปัจจุบัน วิธีสังเกตสัญญาณเตือน เทคนิคการหยุดคิดก่อนโอนเงิน การตรวจสอบข้อมูลก่อนทำธุรกรรม และบทบาทของ อสม. ในการเป็น “กระบอกเสียง” ถ่ายทอดความรู้สู่คนในครอบครัวและชุมชน โดยเน้นหลักจำง่าย “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” เพื่อให้ประชาชนตั้งสติ ตรวจสอบข้อมูล และปรึกษาคนใกล้ชิดหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจ
นอกจากนี้คณะผู้จัดงานร่วมกับ อสม. ยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง “วัคซีนสติ” พร้อมมอบ “ถุงเตือนสติ” ซึ่งบรรจุคู่มือการรับมือมิจฉาชีพออนไลน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์
นพ.เอกวุฒิ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมลราช และ น.ส.พิธานัญ นภาอำไพพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท 23 แลนด์ แอนด์ โลน จำกัด ในฐานะตัวแทนนักศึกษา วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 ผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “The Ten: ไทย-เพิ่ม-ภูมิ” ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในโลกยุคดิจิทัล โดยเชื่อว่าการป้องกันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด และวัคซีนสำคัญในการต่อกรกับมิจฉาชีพไม่ใช่เทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่คือ “สติ” และ “ความรู้เท่าทัน” ของประชาชน
ด้าน พ.ต.อ.ชัยชนะ สุริยวงศ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และนายนพฤทธิ์ ต้องประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน CEO และโครงการยุทธศาสตร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะวิทยากรของโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในชุมชนถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพมากขึ้น ขณะที่ อสม. เป็นบุคคลที่ประชาชนไว้วางใจและเข้าถึงชุมชนได้ดีที่สุด จึงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารความรู้และเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับสาระสำคัญที่ถ่ายทอดให้ อสม. ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ “วัคซีนสติ” การสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด “รักษาสตางค์” การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย และ “ป้องกันสแกมเมอร์” การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเตือนและหยุดยั้งการหลอกลวงออนไลน์ในชุมชน
โครงการดังกล่าวยังมุ่งยกระดับบทบาทของ อสม. จากการดูแลสุขภาพของประชาชน ไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์และยาเสพติดให้กับชุมชนในยุคที่ภัยออนไลน์เข้าถึงประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ โครงการเริ่มต้นในลักษณะ Sandbox ในพื้นที่ตำบลบางคูรัด และนักศึกษา วปอ.บอ. รุ่นที่ 3 กลุ่มทับทิมและกลุ่มโกเมน มีแผนเสนอโครงการต่อนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันขยายผลเป็นต้นแบบในระดับประเทศต่อไป