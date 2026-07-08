“อนุทิน” รีบออกตัวรัฐบาลไม่ได้ทุจริต เป็นแก๊งข้าราชการต่างหาก...นี่ตกลงเรื่องสอบบรรจุจะตัดจบแค่ “อธิบดี” ใช่ไหม?! ** จากตัวท็อป โปรไฟล์หรู สู่คำถามของชาวโซเชียล…"ศุภจี" หายไปไหน?!

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++ “อนุทิน” รีบออกตัวรัฐบาลไม่ได้ทุจริต เป็นแก๊งข้าราชการต่างหาก...นี่ตกลงเรื่องสอบบรรจุจะตัดจบแค่ “อธิบดี” ใช่ไหม?!
ความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ที่จับได้ “คาเครื่องคอมพ์” แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินคดีใคร มีแต่ตั้งกรรมการสอบ
โดยเมื่อวันก่อน “อนุทิน ชาญวีรกูล” ไม่ใช้อำนาจ รมว.มหาดไทย แต่ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยมี “ปกรณ์ นิลประพันธ์” รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ “พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์” รมว.ยุติธรรม เป็นรองประธาน ให้เวลา 30 วัน สรุปรายงานเสนอนายกฯ และให้รายงานความคืบหน้าทุก 10 วัน
เหมือนตั้งกรรมการมาเพื่อ “ถอดบทเรียน” ว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหน และจะปิดช่องโหว่อย่างไร มากกว่ามุ่งจับคนผิด
ขณะที่“อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์” ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5 ข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และให้ย้ายออกจากตำแหน่งเดิม โดยทั้ง 5 คน ได้แก่ “ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล” อดีต อธิบดีสถ. “ธนนท์ พรรพีภาส” รอง อธิบดี สถ. “พิชิต ทั่งพรม” อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี “น.ส.บุรณี แพรโรจน์” ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหา และเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น และ “นาย ป.” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
กลายเป็นว่า“ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล” คนมหาดไทย ในสาย “โกเกี๊ยะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่เพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือน ถูกตั้งกรรมการสอบ
ส่วน“นฤชา โฆษาศิวิไลซ์”อธิบดีกรมการปกครอง อดีต อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนในสาย “บุรีรัมย์คอนเนกชัน” ผู้เซ็น TOR ในการจัดสอบครั้งนี้ กลับลอยนวล ไม่ถูกแตะ
ขณะที่ “วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์” รมช.มหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบความผิดปกติ ของกระดาษคำตอบ และผลคะแนน ของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปแล้ว ปรากฏว่าในรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน 3 กลุ่มแรก จำนวนกว่า 15,000 รายนั้น มีผู้สอบประมาณ 5,000 ราย ที่ผลคะแนนที่ประกาศ ไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ
นี่เท่ากับว่า ตอนนี้คนที่เข้าข่ายทุจริต ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถึง 5,000 คน เข้าไปแล้ว!
อยากรู้ไหมว่า “อนุทิน” ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เมื่อรู้แล้วพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร?
“อนุทิน” บอกว่า เรื่องนี้สะท้อนถึงการร่วมกันโกงเป็นขบวนการ...แต่รัฐบาลไม่ได้โกงนะ ไม่ได้มีส่วนร่วม ไม่ได้สนับสนุนในการโกงนะ พวกเขาคงทํามาซะจนเคย ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนได้ยกเลิกการสอบไปครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องมารับมือกับแก๊งเหล่านี้
ส่วนข้าราชการที่บรรจุไปแล้ว รับเงินเดือนไปแล้ว จะทำอย่างไร “อนุทิน” บอกว่าใครผิด มันก็มีกระบวนการอยู่ ไม่ต้องรอศาล แต่ใช้อำนาจการบริหารจัดการภายในกระทรวงได้เลย ใครที่มาไม่ถูกต้อง ก็ยกเลิก เป็นอํานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต้องเพิกถอนการบรรจุ และเงินเดือนที่จ่ายไป ก็ต้องเรียกคืน และฟ้องร้องดําเนินคดีอาญา โดยป.ป.ช. จะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการกระทำผิดทางราชการ และคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการข้อสอบ ถ้าเป็นของนายคนนี้ แล้วคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศไว้ ก็ต้องมาหาว่าใครแก้ข้อสอบนี้ ก็ต้องใช้ระเบียบการบริหารในกรม ในกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ
เอ๊ะ! อย่างนี้มันจะมี “นายหน้า” ไปหา “ลูกค้า” ที่เป็นข้าราชการเหล่านั้นหรือไม่ ว่าถ้าไม่อยากถูกถอดชุดสีกากี ถูกคืนเงินเดือน ก็ต้องจ่าย เท่านั้น เท่านี้นะ ...ทำเป็นเล่นไป พวกนี้แปรวิกฤตให้เป็นโอกาสกันเก่งนัก!
“อนุทิน” ยังย้ำทิ้งท้ายแบบปัดสวะ พร้อมยกหางตัวเองว่า เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของรัฐ เพราะรัฐบาลไม่ได้โกง แต่รัฐบาลนี้เข้ามาเพื่อปราบโกง และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปราบปราม แล้วสรุปผลได้เร็วเท่ารัฐบาลชุดนี้
จากคำพูดของ “อนุทิน” แสดงว่า ได้มีการรับรู้ว่าในกระทรวงมหาดไทยมีการทุจริต หาผลประโยชน์กันมานานแล้ว มีการทำเป็นขบวนการ และขบวนการมันทรงอิทธิพล จนเข้าไปแตะไม่ได้
สอดคล้องกับที่คนวงในมหาดไทยบอกว่า ขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น มีมาตั้งแต่ปี 2551 แล้ว นั่นหมายความว่า มีคนที่ทุจริตได้รับราชการมาแล้วถึง 18 ปี
แล้ว“อนุทิน” ในฐานะ รมว.มหาดไทย ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ถ้าเรื่องสอบบรรจุครั้งนี้ยังไม่แดงขึ้นมา “อนุทิน” ก็คงบริหารแบบ คิดคอนเทนต์ ออกอีเวนต์ เล่นดนตรี หาที่เปิดงาน ไปวันๆ โดยมีปลัดกระทรวง และ “รัฐมนตรีลูกเทพ” ตามเป็นพรวน
ที่สำคัญ การทุจริตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ มีผลประโยชน์เป็นเงินถึง 4,500 ล้านบาท และเกิดในยุคที่ “อนุทิน” นั่งเป็น รมว.มหาดไทย ตั้งแต่ตอนจัดสอบ กระทั่งถึงตอนถูกจับโกง ซึ่งหากเป็นผู้บริหารที่ดี ที่จริงจัง ต้องรู้ว่า นี่ไม่ใช่ระดับเจ้าหน้าที่ 4-5 คน ที่ถูกตั้งกรรมการสอบ จะทำได้ มันต้องใหญ่กว่านี้ พูดง่ายๆว่า ระดับ “อธิบดี” นั้นเล็กไป
ก็ต้องรอดูว่า “อนุทิน” ที่ทำท่าขึงขัง จะเอาผิดใครได้บ้าง ตัวการ และขบวนการใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลัง จะถูกลากคอออกมาหรือไม่ หรือจะตัดจบแค่ระดับอธิบดีจริงๆ
++ จากตัวท็อป โปรไฟล์หรู สู่คำถามของชาวโซเชียล…"ศุภจี" หายไปไหน?!
หลังจากโลกโซเชียล พากันประสานเสียงถามหา "มาดามแต๋ม" ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯที่ควบเก้าอี้รมว.พาณิชย์ ว่าหายหน้าหายตาไปไหน? ข้าวของรึก็แพง ปัญหาก็สารพัด แต่ทำไมไม่เห็นรัฐมนตรีพาณิชย์ออกสื่อเจื้อยแจ้ว เป็นแม่ค้า รถซาเล้งพุ่มพวง เหมือนช่วงต้นรัฐบาล
ล่าสุด สื่อมวลชนเจอเจ้าตัวตอนเดินเข้าตึกบัญชาการพร้อมคณะนายกฯ เลยรุมยิงคำถามเรื่องนี้ "ศุภจี" ถึงกับต้องรีบโบกไม้โบกมือยิ้ม ก่อนตอบสั้นๆ ว่า อยู่นี่ ไม่ได้หายไปไหน ทำงานทุกวันค่ะ! ก่อนจะเดินลิ่วขึ้นห้องประชุม ครม.ทันที
งานนี้ก็แปร่งๆ แปลกๆ ใครจะเชื่อว่า จากตัวท็อปของรัฐบาลภูมิใจไทยนำเสนอ จะทำงานแบบ “เงียบเชียบ”จนประชาชนเริ่มจะจัด "ศุภจี" อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่โลกลืม
แตกต่างจากช่วงหาเสียงเลือกตั้ง จากผู้บริหารมืออาชีพภาคเอกชนทั้ง ไอที-อสังหาฯ เป็นตัวดึงเรตติ้งของค่ายสีน้ำเงิน พรรคภท. ประคบประหงม "มาดามแต๋ม" ขนาดไหนใครๆ ก็รู้! ประโคมว่าจะมาเป็น "นารีขี่ม้าขาว" กู้เศรษฐกิจปากท้องให้พ่อแม่พี่น้อง ซึ่งช่วงตั้งรัฐบาลเสร็จใหม่ๆ "ศุภจี" ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง คอนเทนต์มาเต็ม ทั้งออกสื่อรายวัน ปรากฏตัวทุกลานอีเวนต์
ตัวอย่างภาพจำยังก่อนที่หายหน้าหายตาก็คงเป็นคอนเทนต์ รัฐมนตรีพาณิชย์ จับมืออินฟลูเอนเซอร์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่าง "พิมรี่พาย" ไลฟ์สดช่วยชาวสวนขายทุเรียนนั่นไง ยอดไลก์ยอดแชร์พุ่งกระฉูด ยิ้มหน้าบานทั้งกระทรวง นึกว่ายุคทองของพาณิชย์ยุคดิจิทัล มาถึงแล้ว!
ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบัน...ไหง "ศุภจี" กลายสภาพจาก "นารีกู้เศรษฐกิจ" กลายเป็น ผู้ประสบภัยในโลกโซเชียลไปได้ !? จากคนดังในโลกโซเชียล สู่สเตตัส "ตามหาคนหาย!"
วงในกระซิบมาว่า..."ศุภจี" เริ่มสไลด์ตัวเข้ามุมมืด ตั้งแต่รัฐบาลมีประเด็นฉาวๆ แถมในมือยังมีเผือกร้อน อย่างประเด็นทุนต่างชาติ "นอมินี" ที่แทบจะกลืนกินประเทศอยู่แล้วโถมเข้าใส่กระทรวงพาณิชย์ แบบไม่ยั้ง เพราะฉะนั้น อุตสาห์แบกโปรไฟล์หรูระดับอินเตอร์มาทั้งชีวิต จะให้มานั่งแถลงข่าวสู้รบตบมือกับเรื่องสีเทาๆ หรือเรื่องนอมินีให้เหนื่อยหนักทำไม สู้เข้าโหมด "นินจา" เงียบหายไปในกลีบเมฆ ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเอง น่าจะปลอดภัยกับชื่อเสียงกว่าเยอะ
แต่ "ศุภจี" คงลืมไปว่า เมื่อดังจากโซเชียล ก็ต้องยอมรับว่าชาวเน็ตเขาไม่ได้ความจำสั้น พอรัฐมนตรีที่เคยหน้าบานออกสื่อบ่อยๆ หายวับไปดื้อๆ เขาก็เลยออกตามหากันให้ควั่ก จนกลายเป็นไวรัล "ตามหาคนหาย" ไปทั่วโลกโซเชียล ดังกล่าว
ขณะที่ กระแส "ศุภจี" หายไปไหน!? นี้ถูกพูดถึง ทีมงานไอโอ หรือแอดมินเพจกระทรวงพาณิชย์ ก็จับมาเป็น "โอกาส" ปั่นยอดเอนเกจเมนต์ ปิ๊งไอเดียโพสต์คอนเทนต์แบบท้าทายกระแสสังคมด้วยข้อความล้อไปด้วยช่วยกระพือว่า "อยากรู้ว่า ศุภจี หายไปไหน ติดตามได้ในเพจกระทรวงพาณิชย์ ทุกวัน"
แน่นอนละว่า แผนเล่นกับกระแส แต่ความจริงต้องการโปรโมตงานของ “ศุภจี” ที่ว่าทำงานทุกวันนั่นแหละ
งานนี้ฟังว่า คอมเมนต์หลั่งไหลมืดฟ้ามัวดิน ทั้งเข้าไปเชียร์ และ เข้าไป "ขยี้" กันอื้ออึง