"อนุทิน" สวน "วันนอร์" ยันยุบ กอ.รมน.ไม่ได้ อยู่คู่ชาติไทยมากี่ปีแล้ว

นายกฯ ตอบสั้นกรณี "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" เสนอยุบ กอ.รมน. เหตุภารกิจซ้ำซ้อน ระบุให้ไปถามเจ้าตัว พร้อมย้ำยังไม่ได้พูดคุยกัน แต่ไม่มองเป็นประเด็นอ่อนไหว เชื่อทุกฝ่ายทำงานเต็มที่ ก่อนทิ้งท้าย "มันจะไปยุบได้อย่างไร อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้ว"
วันนี้ (7 ก.ค. 2569) เวลา 17.05 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 เสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยให้เหตุผลว่ามีภารกิจซ้ำซ้อน และมีผลงานเด่นคือการยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า "ให้ไปถามนายวันมูหะมัดนอร์"
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในฐานะที่นายวันมูหะมัดนอร์ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ขณะที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ กอ.รมน. ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า "ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านเลย"
ส่วนกรณีที่รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างผลงานและชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณ แต่นายวันมูหะมัดนอร์กลับเสนอให้ยุบ กอ.รมน. นั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายวันมูหะมัดนอร์เป็นคนในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็สะท้อนความรู้สึกออกมา ซึ่งทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันชี้แจงและอธิบาย พร้อมย้ำว่าเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
เมื่อถามย้ำว่า ข้อเสนอยุบ กอ.รมน. จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวภายในรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทินปฏิเสธ พร้อมกล่าวว่าไม่อยากให้มองเช่นนั้น เพราะปัจจุบันนายวันมูหะมัดนอร์ทำหน้าที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และมีกำหนดร่วมคณะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาล อีกทั้งทุกครั้งที่ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพบปะกับฝ่ายกองทัพ นายวันมูหะมัดนอร์ก็ร่วมคณะอยู่เสมอ จึงยืนยันว่า "เรื่องนี้ไม่มีอะไร"
ผู้สื่อข่าวยังถามว่า ได้มีการหารือกับนายวันมูหะมัดนอร์เกี่ยวกับแนวคิดยุบ กอ.รมน. แล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรีตอบทิ้งท้ายว่า "มันจะไปยุบได้อย่างไร อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้ว"