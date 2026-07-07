คลังเตรียมเปิดขายบอนด์ ออมพลัส ล็อตแรก 4,000 ล้าน ก.ค. ให้ ปชช.เข้าถึงพันธบัตรรัฐที่มั่นคงสูง

รมว.คลัง เผย เตรียมเปิดขายบอนด์ ออมพลัส ล็อตแรก 4,000 ล้านบาท ก.ค. นี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายและทั่วถึง
วันนี้ (7 ก.ค.) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนด์ “ออมพลัส” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คนไทยสามารถออมได้ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีแผนที่จะจำหน่ายบอนด์ออมพลัส เพื่อทำให้จากเดิมที่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัว กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน วัยสูงอายุ หรือมนุษย์เงินเดือน โดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมพลัสทุกเดือน มีจำหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion) พลัสผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ พลัสตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส พลัสช่องทางจำหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า มีแผนที่จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ 3 ปี และ 10 ปี โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
1. วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคย วงเงิน 2,000 ล้านบาท จัดสรรแบบ First-come, First-served และซื้อขั้นต่ำเพียง 100 บาท
2. ผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกันกับ สบน. บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาท และเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทย ก็สามารถจองซื้อบอนด์ออมพลัสได้ทันที
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่าย บอนด์ออมพลัส ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการออมและตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงสูง และได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุน และช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลในการกระจายเครื่องการระดมทุนและกระจายฐานผู้ลงทุนสู่ประชาชนในประเทศในท้ายนี้ กระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่าย บอนด์ออมพลัส อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทยอยลงทุนและออมได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะประกาศเงื่อนไขการจำหน่ายและอัตราดอกเบี้ย
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รายชื่อผู้จัดจำหน่ายภายใต้โครงการ Bond Connect Platform
*ผู้จัดจำหน่ายที่เป็นธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
*ผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)