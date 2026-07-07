ภท.จ่อชงร่าง กม.ฟันทุจริตสอบ ขรก.โทษหนักจำคุกสูงสุด 15 ปี ปรับสูงสุด 3 แสน อดเป็นราชการตลอดชีวิต

“ศุภชัย” เผย “ภูมิใจไทย” จ่อชงร่างกฎหมายเอาผิดทุจริตสอบข้าราชการทั้งระบบ ฟันโทษหนักจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท เป็นราชการไม่ได้ตลอดชีวิต
วันนี้ (7 ก.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการยื่นร่างกฎหมายเข้าสภา ว่า ในวันพรุ่งนี้ พรรคภูมิใจไทย จะเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. … สาระสำคัญ คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดฐานความผิด และบทลงโทษ สำหรับการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความสุจริต นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความเชื่อมั่นของประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอบเขตความผิด ครอบคลุมไปถึงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ หรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท รวมถึงการสอบวัดผล หรือการประเมินผลหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน
ส่วนความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ ได้แก่ การเข้าสอบโดยทุจริต การสอบแทน การให้หรือรับสินบน การข่มขู่ให้ผู้อื่นกระทำความผิด การลักลอบเปิดเผยข้อสอบ หรือทำให้ข้อสอบรั่ว แล้วนำไปเปิดเผย
ขณะที่โทษสำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีทั้งโทษจำคุกและปรับ โดยโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดแต่ละประเภท พร้อมริบทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ทั้งนี้ หากผู้มีความผิดเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มโทษ หากเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบให้เพิ่มโทษเป็น 2 เท่า ให้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งมาตรการที่ให้ใช้บังคับจะให้หน่วยงานราชการ ป.ป.ช., ป.ป.ท., ปปง. มาร่วมกันสอบสวน พร้อมจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีอำนาจในการระงับการสอบชั่วคราว เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่ามีการทุจริต
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าสอบและพบว่ามีการกระทำความผิด จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐทุกแห่งตลอดชีวิต หากเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐให้ลงโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต