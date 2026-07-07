นายกฯ ติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

“อนุทิน” ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คืบหน้ากว่า 90%
วันนี้ (7 ก.ค.) เวลา 13.00 น. ณ อาคารวิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และการจัดสร้างเครื่องประกอบ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาศเป็นไปตามแผน มีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2569 พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี มีรูปแบบถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทย และพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทาน ตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุด เมื่อจัดทำแบบร่างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จ จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษา เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ต่อไป
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่างสิบหมู่ ทั้งการทำงานขยายแบบลวดลายด้านสถาปัตยกรรม ขนาดเท่าจริง การจัดทำพระโกศไม้จันทน์และหีบพระบรมศพไม้จันทน์ ณ อาคารโรงฉลุไม้จันทน์ ตลอดจนการเขียนสีตกแต่งประติมากรรม ณ อาคารโรงเขียนสีประติมากรรม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ สิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุมาศ และภูมิทัศน์พระเมรุมาศ ได้แก่ พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทิม ทับเกษตร และบ่อบัว เพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวม ให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน และดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ