กกต.รับรองผลเลือกตั้ง “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯ กทม. “ปรเมศวร์” นายกเมืองพัทยา พ่วง สก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ด่วน! ตามคาด กกต.มีมติรับรอง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เป็นผู้ว่าฯ กทม.และ “ปรเมศวร์” เป็นนายกเมืองพัทยาแล้ว พ่วง สก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยา กกต.กทม.แจ้งให้รับหนังสือรับรอง 9 ก.ค.
วันนี้ (7 ก.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนน รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 คน รวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ที่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 20,184 คะแนน รวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 6 คน ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดอำนาจ กกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้วกรณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต. กทม.) เปิดเผยว่า กกต.ได้ให้การรับรองผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพทั้งหมด 50 เขต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทำหนังสือเชิญผู้ว่าฯ และ สก.มารับใบรับรองในวันที่ 9 ก.ค. 69 เวลา 09.00 น.ที่ห้องโถงชั้น 2 ของสำนักงาน กกต.