“สุรศักดิ์” หนุนนายกฯ ตั้ง KPI วัดผลงาน ทุกกระทรวงต้องเดินหน้าพร้อมกัน-มีผลงานชัด สนองนโยบายรัฐ

รมว.ท่องเที่ยวฯ ชี้ นายกฯ ตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้ว ลั่นทุกกระทรวงต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน-มีผลงานชัดเจน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้
วันนี้ (7 ก.ค.) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรี และอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ ว่า ทุกคนต้องทำงาน เพราะนายกรัฐมนตรี อยากให้ รัฐมนตรีทุกกระทรวง ได้ประชาสัมพันธ์ งานอะไรที่มี ให้ประชาชนได้รับทราบ จริงๆ แล้ว ทิศทางในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้ มันก็เป็นทิศทางที่ดี แม้เรื่องการท่องเที่ยว โดยไตรมาสหลังสงคราม เริ่มดีขึ้น การประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ททท. เป็นไปในทิศทางที่ดี ว่า เราสามารถสปีดในช่วงไตรมาสหลังจากนี้ได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวในตะวันออกกลาง ที่พึ่งจะสงบจากความขัดแย้ง มาเที่ยวประเทศไทย หรือประเทศที่ใกล้ๆ ที่เป็นตลาดเดิม เช่น อินเดีย และ จีน รวมถึงยุโรป หลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงาน ที่เริ่มจะเสถียรแล้ว จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมา เรายืนยันว่า เรามีทุกอย่าง ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และการบริการ ความพร้อมทุกอย่างที่ทำให้ทั่วโลกอยากมาประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นระดับโลก ที่ติดอันดับต้นของโลกอยู่
เมื่อถามย้ำว่า การที่นายกรัฐมนตรี ตั้ง KPI จะประเมินผล ส่วนตัวรู้สึกกดดันหรือไม่ นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่นายกฯทำถูกต้อง ทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตา ทำงานไม่มีผลงาน ก็หนีไม่พ้น ความรับผิดชอบที่นายกฯ ต้องรับผิดชอบ ทุกกระทรวงภายใต้การนำของท่านอยู่แล้ว การที่ท่านให้ KPI เพื่อประเมิน เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำ เพราะการเดินของรัฐบาล ต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกัน และมีผลงานที่ชัดเจน และสามารถทำงานได้ในเชิงรุก ตอบสนองนโยบายของนายกฯ และรัฐบาลได้ ทุกคนมีจุดหมายและเป้าหมายเดียวกัน คือ การนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาความเจริญ ในแต่ละด้านในแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน