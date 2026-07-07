นายกฯ ตื่นแล้วเร่งดูแลราคาน้ำมันลดภาระ ปชช. ดันไทยสู่สมาชิก OECD เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เร่งดูแลราคาน้ำมัน ลดภาระประชาชน พร้อมเดินหน้าผลักดันไทยสู่สมาชิก OECD เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลก
วันนี้ (7 ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมัน โดยระบุว่า ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุน
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า หากปัจจัยเอื้ออำนวย ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ลดต้นทุนการขนส่งและการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้หารือกับผู้แทนจาก World Economic Forum (WEF) และเอกอัครราชทูตจากประเทศในยุโรป ซึ่งต่างแสดงความชื่นชมต่อทิศทางการพัฒนาประเทศของไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มที่ สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อศักยภาพของไทย โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ได้มีการพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานเพื่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD และการจัดทำร่างข้อตกลง ระหว่าง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กับ OECD เพื่อเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่ได้เป็นเพียงการยกระดับสถานะของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารภาครัฐ ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล ทันสมัย เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศ และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลก จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอย่างเต็มที่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด