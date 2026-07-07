ครม.ผ่านร่าง MOU สภาพัฒน์-OECD ตั้งบอร์ดดำเนินการนำไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD ในปี 71

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบร่าง MOU ระหว่างสภาพัฒน์ กับ OECD พร้อมตั้งบอร์ดดำเนินการนำไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571
วันนี้ (7 ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมุ่งให้หน่วยงานต่างๆ เร่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์ กล่าวคือ ยกระดับมาตรฐานการบริหารภาครัฐ ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล ทันสมัย เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศ และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลก
มากไปกว่านั้น ที่ประชุม ครม. (7 ก.ค.) ครม. มติเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดย OECD จะสนับสนุนองค์ความรู้ เครื่องมือวิเคราะห์ และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างข้อตกลงฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 OECD สนับสนุนกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ความไม่แน่นอน และผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ระยะที่ 2 OECD ร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผน โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทาง
“รวมทั้งที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น 17 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานกรรมการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวม รวมถึงเร่งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย ภายในปี 2571 ผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรมและชอบด้วยกฎหมาย” นางสาวรัชดา ระบุ