ครม.โยกปลัด ยธ.นั่งที่ปรึกษานายกฯ ให้เลขาฯ ศอ.บต.เสียบแทน ตั้ง กก.ข้อมูลข่าวสารราชการ “คำนูณ” ร่วมคณะ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.แต่งตั้ง ขรก.หลายตำแหน่ง รับโอนปลัดยุติธรรม มานั่งเป็นที่ปรึกษานายกฯ พร้อมโยกเลขาฯ ศอ.บต. มาเสียบตำแหน่งแทน พร้อมตั้ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน กก.ข้อมูลข่าวสารของราชการ “คำนูณ” ร่วมด้วย
วันนี้ (7 ก.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในส่วนราชการต่างๆ รวม 6 ราย ดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง
1. นายธีระพงษ์ แก้วภมร ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568
2. นายอนันต์ กนกศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568
3. นางสาวเพ็ญศรี รักษ์วงค์ ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ (ด้านระบบบริการพยาบาล) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
4. นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่งันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
5. นางสาวหรรษา รักษาคม ให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569กรมสุขภาพจิต
6. นางสาวโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) (สำนักนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เสนอแต่งตั้งนางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์และรองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครบสี่ปีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอให้รับโอน นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน และนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงยุติธรรม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่องรับโอน นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งปฏิบัติราชการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นชอบและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 9 คน ดังนี้ 1. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร 2. ศาสตราจารย์ นันทวัฒน์ บรมานันท์ 3. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 4. นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ 5. นายคำนูณ สิทธิสมาน 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิชา เป้าอารีย์ 7. พันตำรวจโท สมศักดิ์ แววพานิช 8. นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว 9. นายกฤชเทพ สิมลี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป