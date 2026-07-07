โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ติดตามความคืบหน้า FTA ไทย–EU เจรจาคืบหน้า 2 ใน 3 เดินหน้าสู่โค้งสุดท้าย ช่วงปลายกันยายน 69
วันที่ (7 กรกฎาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-EU ซึ่งนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าว่า การเจรจา FTA ไทย–EU รอบที่ 9 เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยสามารถสรุปผลการเจรจาเพิ่มเติมได้อีก 8 ประเด็น ประกอบด้วย 4 บทหลัก ได้แก่ (1) การแข่งขันและการอุดหนุน (2) รัฐวิสาหกิจ (3) การระงับข้อพิพาท และ (4) การบริหารจัดการความตกลง รวมถึงภาคผนวกและพิธีสารอีก 4 เรื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันไทยและสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว 15 จาก 24 บท หรือคิดเป็นประมาณ 2 ใน 3 ของข้อตกลงทั้งหมด
ขณะที่การเจรจาในประเด็นที่เหลือมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยหลายเรื่องอยู่ในขั้นใกล้ได้ข้อสรุป ขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอร่วมกัน นับเป็นช่วงสำคัญที่การเจรจากำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย ก่อนเดินหน้าเจรจาประเด็นที่เหลือซึ่งมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม การค้าดิจิทัล บริการและการลงทุน ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา
โดยความคืบหน้าในการเจรจารอบนี้เป็นผลจากแรงสนับสนุนหลังการหารือในระดับสูงของทั้งสองฝ่าย ที่ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย–EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมมอบหมายให้คณะเจรจาจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้าง เพื่อผลักดันการเจรจารอบที่ 10 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 ให้มีความคืบหน้าสูงสุด