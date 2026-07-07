“ศุภมาส” ผนึก สคบ.-ตร.-อย. ทลายโกดังยาลดอ้วนมรณะ"! ไร้ อย. ยึดของกลางหมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล.

รมต.สำนักนายกฯ ผนึก สคบ.-ตร.-อย. ทลายโกดังยาลดอ้วนมรณะ"! ไร้ อย. ยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ย้ำมีเบาะแสขอให้แจ้งมา
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วันนี้ (7 กรกฎาคม 2569) เวลา 11.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วยนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรี และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ร่วมแถลงข่าวผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อ "บาชิ" ร่วมกับพลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ณ จุดตรวจค้นโกดังซอยตาด่อน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ รวม 2 จุดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า รัฐบาลบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง ตามแนวทางของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตนได้สั่งการให้ สคบ. บูรณาการการทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และ อย. อย่างใกล้ชิด เพื่อปราบปรามสินค้าอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเข้าถึงง่ายและตรวจสอบยาก โดยในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวานนี้ (6 กรกฎาคม 2569) ที่ประชุมได้หารือกรณีผู้บริโภคเสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิ และมีมติมอบหมายให้ อย. ตรวจสอบและเฝ้าระวังการโฆษณาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างเข้มงวด จนนำไปสู่การขยายผลของตำรวจสืบสวนนครบาลถึงแหล่งผลิตในวันนี้
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สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีผู้บริโภคหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หลังรับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.) ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ อย. จึงสืบสวนขยายผล กระทั่งวันนี้เวลาประมาณ 09.00 น. ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจค้นโกดังซอยตาด่อน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ และขยายผลไปยังโกดังอีกแห่งบริเวณใกล้เคียงซึ่งใช้เป็นสถานที่ผลิต ผลการตรวจค้นทั้ง 2 จุด พบเครื่องจักรสายการผลิตครบวงจร อาทิ เครื่องผสมสารตั้งต้น เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องทำความสะอาดแคปซูล เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องชริงค์ฟิล์ม และเครื่องพิมพ์วันผลิตและวันหมดอายุ พร้อมสารตั้งต้นทั้งที่ผสมเสร็จแล้วและยังไม่ได้ผสม แคปซูลเปล่าสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิบรรจุขวดสมบูรณ์พร้อมจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลิโซ่ (Lishou Fuling Jiaonang) และฉลากของทั้ง 2 ยี่ห้อ รวมของกลาง 45 รายการ จำนวนประมาณ 10,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000,000 บาท อีกทั้งยังพบผู้ดูแลสถานที่เป็นชาวต่างชาติ 3 ราย เจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำต่อไป
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ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ยี่ห้อไม่มีเลขสารบบอาหาร และ อย. เคยประกาศเตือนภัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย เนื่องจากเคยตรวจพบการลักลอบผสมไซบูทรามีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 มีอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดถึงขั้นเสียชีวิต ในส่วนของ สคบ. ได้รวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์กรณีนี้และกำหนดนัดเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ควบคู่กับการตรวจสอบผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ประสานแพลตฟอร์มปิดกั้นร้านค้าที่เกี่ยวข้อง และพร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ผลิตและผู้ขายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบการ
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"การสูญเสียครั้งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำ ดิฉันสั่งการให้ สคบ. เข้าดูแลการเยียวยาและการใช้สิทธิทางกฎหมายของครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่ โดยนัดเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ และขอขอบคุณ บช.น. , บก.ปคบ. และ อย. ที่ร่วมกันขยายผลจนถึงต้นตอของแหล่งผลิต วันนี้เราไม่ได้จับแค่คนขาย แต่เราตัดวงจรตั้งแต่แหล่งผลิต" นางสาวศุภมาสกล่าว
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นางสาวศุภมาสกล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องอาหารเสริมเป็นเรื่องที่ตนให้ความสำคัญ เพราะเป็นของที่เข้าปากเข้าสู่ร่างกายโดยตรง หากมีสารอันตรายปนเปื้อน อันตรายถึงชีวิตได้ ดิฉันขอเตือนพี่น้องประชาชน ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด ต้องตรวจสอบว่ามีเลขสารบบอาหารของ อย. และตรวจสอบเลขนั้นได้จริง ส่วนปากกาลดน้ำหนักเป็นยาที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ต้องซื้อจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตและให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ห้ามซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เด็ดขาด ความผอมไม่มีค่าเท่าชีวิตของท่านและคนที่รักท่าน หากพบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งมาที่ สคบ. ได้ทันที ทุกเบาะแสของท่านช่วยชีวิตคนได้"
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือพบเบาะแสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันตราย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ หรือสายด่วน อย. 1556