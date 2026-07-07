"อนุทิน" ชี้ผลสอบ ขรก.5 พันคนคะแนนไม่ตรง สะท้อนร่วมกันโกงรัฐบาลไม่เกี่ยว ซัดผีเจาะปากคนกล่าวหาสั่งยกเลิกสอบปีก่อนเพราะลูกค้าไม่ครบ

นายกฯ ชี้ผลสอบ ขรก. 5 พันคนคะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบ สะท้อนแก๊งร่วมกันโกง รัฐบาลไม่มีเอี่ยว ซัดพวกผีเจาะปาก จวกแรง สั่งยกเลิกเพราะลูกค้าไม่ครบ จ่อใช่อำนาจปลัดมท.ระงับ เงินเดือน พวกบรรจุแล้ว โวชะล้างความสกปรกให้ออกไปจากระบบ
วันนี้ (7ก.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ตรวจสอบ 15,000 กว่ารายชื่อแรกของผู้ได้รับการบรรจุเป็นราชการท้องถิ่นไปแล้ว พบข้อเท็จจริงคือการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน ประมาณ 5,000 คน ว่า นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็ตามนั้นเลย
เมื่อถามว่า การตรวจสอบได้พบผู้กระทําผิดกว่า 5,000 คน สะท้อนถึงอะไรได้บ้าง นายกฯ กล่าวว่า สะท้อนถึงการร่วมกันโกง ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล เพราะรัฐบาลไม่ได้โกง และไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกง ไม่ได้สนับสนุน เขาก็คงอาศัยช่องโหว่ หรือมองว่ากระบวนการนี้มันยังมีการดําเนินไป หลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ก็จะต้องถูกกําจัดไป และถูกทําลายภายในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเขาก็คงหวัง พอถึงระยะเวลาทุกอย่างก็จบกันไป เขาทํามาซะเคย ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้ยกเลิกการสอบไปครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อตนจะได้มารับมือกับแก๊งเหล่านี้ บางคนไปบอกว่าที่ยกเลิกไป แล้วยังไม่สอบ เพราะยังหาลูกค้าไม่ครบ ก็พูดไปแบบผีเจาะปากมาพูด ไม่ได้ความ
เมื่อถามว่า ในส่วนของข้าราชการที่มีการบรรจุไปแล้วได้ทํางานและมีการรับเงินเดือนไปแล้วจะดําเนินการอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ใครผิด มันก็มีกระบวนการอยู่ ถ้ามันผิดในเรื่องนี้ไม่ต้องรอศาล มันเป็นอำนาจการบริหารจัดการภายในกระทรวง ถ้าที่มาไม่ถูกก็ต้องยกเลิกที่มา ซึ่งก็เป็นอํานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ในการจะออกประกาศระงับ
เมื่อถามว่า มีการตั้งคําถามว่าเราจะปล่อยให้ 5,000 คน อยู่ในตําแหน่งไปจนถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช. )ชี้มูล จะเป็นการใช้เวลานาน นายกฯ กล่าวว่า มันคงไม่ถึงตรงนั้น ในส่วนที่เป็นการบริหารภายในกระทรวงมหาดไทย ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าตรงนี้มันทุจริตแน่ เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุ และเงินเดือนที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืน มันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่ต้องทําการฟ้อง ในการดําเนินคดีอาญา เพราะถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง โดย ป.ป.ช. จะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการกระทำผิดทางราชการ ใครที่เกี่ยวข้อง แต่ในเรื่องของงานด้านการบริหารจัดการข้อสอบถ้าเป็นของนายคนนี้ แล้วคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศไว้ สิ่งที่เราต้องพิสูจน์คือพิสูจน์ว่าใครแก้ข้อสอบนี้ ที่มาที่ไปจริงหรือไม่ เพราะว่ามันสกรีนแผ่นกระดาษคําตอบ ถ้ามันไม่ตรงกับที่ประกาศก็ชัดเจน ตรงนั้นเราก็ต้องใช้ระเบียบการบริหารในกรม ในกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
เมื่อถามว่า จะต้องตรวจสอบการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ทั้งหมด 4 แสนรายชื่อหรือไม่ เพราะขณะนี้ตรวจสอบเพียง 1.5 หมื่นรายชื่อ นายกฯกล่าวว่า ต้องสอบทั้งหมดทุกคนอยู่แล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการตามขอบเขต ซึ่งตอนนี้มีการบรรจุไปแล้ว 15,000 คน ก็เอาตรงนี้มาตรวจสอบก่อน
เมื่อถามว่า 4 แสนคน จะนํามาขยายผลตรวจสอบก่อนหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กําลังดําเนินการอยู่ ส่วนที่ต้องใช้พนักงานและหน่วยงานสืบสวนสอบสวน เขาก็ดําเนินการไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าทุกข์ อาจจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดี
เมื่อถามว่า กรณีมีการบุกค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักข้าราชการระดับสูงและจังหวัดนนทบุรี พบหลักฐานการแก้ไขคะแนนในกระดาษคําตอบ ตอนนี้ยังติดตามตัวไม่ได้ นายกฯกล่าว ปกติคนที่ไปข้าราชการเขาอาจจะไปตั้งหลัก ยังไงเขาไปไหนไม่ได้หรอก เพราะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
เมื่อถามว่า มั่นใจได้หรือไม่ว่าเขาจะไม่หนี นายกฯกล่าวว่า ตนไปการันตีแทนเขาไม่ได้ ถ้าเขาหนีก็เอาเป็นว่าอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ก็แล้วกัน ถ้าคิดว่าเขาจะไป เพราะอันนี้เป็นเรื่องของการทุจริต คดีไม่มีอายุ
เมื่อถามว่า คดีทุจริตมาทําลายความเชื่อมั่นรัฐบาลหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ครับ ไม่เกี่ยว รัฐบาลมาสร้างความเชื่อมั่น มาปราบปราม ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปราบปรามแล้วสรุปผล และดําเนินการได้เร็วเท่ารัฐบาลชุดนี้ มันไม่ใช่เพราะฝีมืออะไรหรอก แต่เราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้น และเรารังเกียจในเรื่องพวกนี้ พูดชัดเจน เห็นหรือไม่เราก็ใช้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเข้ามาดําเนินการสืบสวนสอบสวน หรือดำเนินคดี เราถือว่าเป็นทีมเดียวกัน เข้ามาช่วยกันชะล้างความสกปรกให้ออกไปจากระบบ ซึ่งอาจจะไปเจอวงอื่นอีกก็ได้