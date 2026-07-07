นายกฯปัดเค้าลางปรับครม.ยึดผลงานถึงปชช. โวผลงานเยอะแต่รู้วงแคบจี้แก้จุดอ่อนสื่อสาร ชื่นมื่นกินโจ๊กพรรคร่วม

"อนุทิน" ปฏิเสธเค้าลางปรับ ครม. ยึดหลักวัดกันที่ "ผลงานลงถึงปชช." ไม่ใช่แค่หน้าสื่อ รับการสื่อสารเป็นจุดอ่อนที่แก้ได้ บอกผลงานเยอะแต่รับรู้วงแคบ จี้ทีมโฆษกเชื่อมทุกกระทรวง ผนึกกรมประชาฯ เร่งขยายผลสื่อสารเชิงรุก ชื่นมื่นกินโจ๊กพรรคร่วม สะท้อนสปิริตไว้เนื้อเชื่อใจ ยันไม่มีคิวพบ "ทักษิณ" ที่มาเลย์
วันนี้ (7ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงบรรยากาศของคณะรัฐมนตรี ดูคึกคักขึ้นหรือไม่หลังจากที่ได้กำชับเรื่องการทำงานไปว่า มันคึกคักมาตลอดอยู่แล้ว คำว่าคึกคักไม่ได้คึกคักเพราะสนุกสนาน แต่คึกคักเพราะทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่และในรัฐบาลของตนเองเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาพูดให้คณะรัฐมนตรีได้รับฟังว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละท่านได้ทำอะไรไปบ้าง และมีส่วนไหนที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อที่จะแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและผลงานในสิ่งที่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนรับทราบเยอะเยอะ
เมื่อถามว่ามีการสั่งการทุ่มตรงไปที่กระทรวงไหนเป็นพิเศษหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ แต่เป็นการพูดทั่วไป ซึ่งทุกกระทรวงมีมีความสำคัญหมด
เมื่อถามว่าที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้ารวมไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวยอมรับว่าใช่ วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกัน โดยพูดถึงว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันและสื่อสารการทำงานกระทรวงของตนเองให้ประชาชนรับทราบมากที่สุดและให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นประสานโฆษกแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มาก
เมื่อถามว่า ที่นายกรัฐมนตรีเน้นเรื่องการสื่อสารไม่ได้หมายถึงเฉพาะรัฐมนตรีแต่หมายถึง ทีมโฆษกรัฐบาลด้วยใช่หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องถือว่าทั้งทีม เพราะงานออกมาก็เยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติก็เยอะไปหมด แต่ทำไมอยู่ในวงเล็ก ก็ต้องขยายออกไปวงใหญ่ โดยการสื่อสาร ยิ่งถ้ามีตัวเลขหรือข้อมูลประกอบจะยิ่งทำให้เป็นดิจิทัลปรินท์ไว้
เมื่อถามว่ามีเค้าลางการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรี กล่าวปฎิเสธว่า ยังครับ เมื่อถามย้ำว่ากำหนดระยะเวลาการปรับคณะรัฐมนตรีเวลาที่เหมาะสมอยู่ที่ 1 ปีหรือ6เดือนนายอนุทินกล่าวว่าดูที่ผลงานเป็นหลัก
เมื่อถามว่าผลงานวัดอย่างไร ต้องมีผลงานปรากฏบนหน้าสื่อหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องหน้าสื่ออย่างเดียว แต่สามารถประเมินได้ ทั้งเรื่องนโยบายและการทำงานลงถึงประชาชน อันนั้นคือเป้าหมายหลักของทุกคนว่าได้มามากแค่ไหน
เมื่อถามว่าวันนี้เท่ากับนายกรัฐมนตรียอมรับว่าจุดอ่อนของการทำงานรัฐบาลคือเรื่องของการสื่อสาร นายอนุทิน กล่าวว่าเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
เมื่อถามว่า ช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่บอกว่าเชิญรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลมากินโจ๊ก มีรัฐมนตรีคนไหนสะท้อนความในใจอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มี ตนคิดว่าเป็นนิมิตหมายสปิริตการทำงานที่ดีซึ่งเราทำงานกันมา 2-3เดือน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความคุ้นเคยเกิดขึ้น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน วันนี้ตอนเช้าตนเชิญนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อจะถามเรื่องที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งท่านยังทำไม่เสร็จโดยจะถามว่ามีอะไรเรื่องด่วนหรือไม่และท่านก็ชวนนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนางวางธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาด้วย ก็ดีใจที่ได้เจอกันถือเป็นบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ดี
เมื่อถามว่าในส่วนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะประเมินอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า นี่ฝ่ายบริหารส่วนสส.เป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาการประเมินของเขาคือการเลือกตั้ง ถ้าตนมองว่าเขายังทำงานไม่เต็มที่ ในฐานะหัวหน้าพรรคก็จะบอกไปว่าจะต้องทำงานให้เข้มข้นมากกว่านี้ แต่เราไปทำอะไรไม่ได้ เพราะเขาคือคนของพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนของประชาชน
เมื่อถามว่า คนทำงานฝ่ายนิติบัญญัติมีโอกาสที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนตรงนั้นอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ฝีมือและสถานการณ์อย่าไปคิดไกล เมื่อถามว่า จะมีรัฐมนตรีบางคนกลับไปเป็นสส.หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะแต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามว่าขณะนี้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายทักษิณ ชินวัตร อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย การเดินทางไปมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันมีไม่ได้เพราะการเดินทางไปมาเลเซียกำหนดการไปเช้าและประชุมยาวเฟื้อย เสร็จแล้วต้องมาเปิดด่านที่สะเดาร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เมื่อถามว่ามีโอกาสได้พบกับนายทักษิณบ้างหรือยังหลังจากพ้นโทษ นายอนุทิน กล่าวว่าก็ได้แสดงความยินดีผ่านไปเมื่อถามว่ายังไม่ได้มีโอกาสพบกันตัวเป็นใช่หรือไม่ นายนุทินกล่าวว่า ครับ
เมื่อถามว่าในทางการเมืองนายกรัฐมนตรียังคุมอยู่ใช่หรือไม่นายอนุทิน ยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า