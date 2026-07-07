นายกฯ แจงเยือนมาเลเซีย 9-10 ก.ค. หารือ “กุ้ง-ปลา” เปิดด่านสะเดา ปัดไม่มีโอกาสเจอ “ทักษิณ”

“อนุทิน” เผย เยือนมาเลเซีย 9-10 ก.ค. หารือ “กุ้ง-ปลา” เปิดด่านสะเดา ปัดไม่มีโอกาสเจอ “ทักษิณ” ที่อยู่ที่นั่นพอดี ย้ำ ตั้งแต่ออกจากคุกยังไม่เจอ
วันนี้ (7 ก.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว. มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือทวิภาคีกับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. 69 จะมีการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งด้วยหรือไม่ ว่า เป็นเรื่องหลัก เรื่องกุ้งกับปลา ซึ่ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางหารือกับดาโต๊ะ เซอรี โมฮาหมัด ซาบู รมว.เกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย ตามแนวทางของตนและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ได้วางแนวทางเอาไว้ ก็น่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่า ขณะนี้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ที่ประเทศมาเลเซียจะมีโอกาสได้พบกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันมีไม่ได้ เพราะว่าไปมาเลเซียมีภารกิจตั้งแต่เช้าแล้วประชุมยาว จากนั้นก็จะไปร่วมกันเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัม อ.สะเดา จ.สงขลา กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เมื่อถามว่า ได้มีโอกาสพบกับนายทักษิณบ้างแล้วหรือยัง หลัง นายทักษิณ ออกจากเรือนจำ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็แสดงความยินดีผ่านไป เมื่อถามย้ำว่า ยังไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า ครับ