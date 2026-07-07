"วันนอร์" เสนอยุบ กอ.รมน.ชี้ไร้ประโยชน์ เอางบไปช่วยคนจนดีกว่า จวกยิง สส.จนผู้แทนชายแดนใต้หวาดกลัว ด้านเลขาฯ สวน ยันจำเป็นต้องมี

ประธานที่ปรึกษานายกฯ เสนอยุบ กอ.รมน. อ้างไร้ประโยชน์ โยกเงินไปช่วยคนจน ซัดที่ผ่านมาว่างงาน จึงต้องสร้างเหตุยิง สส. ด้าน เลขา กอ.รมน.แจงต้องมีหน่วยงาน เพื่ออุดช่องว่างประสานงาน พร้อมรับฟังทุกความเห็น ยืนยันไม่มีทหารผีเบิกเบี้ย ด้าน สมช.ชี้หยุดไฟใต้ปี 70 ยาก หายังมีเหตุรุนแรง
ที่รัฐสภา ในการประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด พรรคภูมิใจไทย รองประธาน กมธ.คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาภาพรวมของงบประมาณมาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรี โดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกฯ กลุ่ม1 ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ทั้งนี้ในการอภิปรายของ กมธ. ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของ ปยป. ที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงาน เช่นเดียวกับ กอ.รมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่ไม่มีผลงาน และยังมีปัญหากับพื้นที่
โดยตอนหนึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฐานะ กมธ. อภิปรายตอนหนึ่งว่าภารกิจของ กอ.รมน.ในปัจจุบันทำอะไร ยิง สส.ใช่หรือไม่ เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่า เป็นคน และรถของ กอ.รมน. ซึ่งตนมองว่า กอ.รมน.ไม่จำเป็นแล้ว ไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นหน่วยงานที่ว่างงาน สิ่งที่สภาพูดกันมาก ไม่ใช่เฉพาะตัดงบประมาณของหน่วยงาน แต่ถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออก และเมื่อตัดออก ตนเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้
“ถามว่าวันนี้ สส.ชายแดนภาคใต้กลัวอะไร คำตอบคือ กลัว กอ.รมน. เพราะมี สส.ถูกยิง เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนจะหวังอะไร จากสิ่งที่ทำเพื่อความมั่นคงของชาติ แต่ กอ.รมน.ใช้งบประมาณเพื่อมาทำลายชีวิตผู้แทนของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้ง ถามว่ามีประเด็นไม่พอใจ ไม่ชอบใจหรือไม่ ไม่มีเพราะไม่รู้จักกัน แต่ กอ.รมน. นี้ว่างงาน ไม่รู้จะทำอะไร ดังนั้นเราอย่าพิจารณาว่าตัดงบหรือไม่ แต่ควรพิจารณาตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออก” นายวันมูหะมัดนอร์ อภิปราย
นายวันมูหะมัดนอร์ อภิปรายต่อว่า กอ.รมน. ทำงานมาหลายปี ตั้งแต่ปี 2549 ใช้งบของรัฐไปเท่าใด มีผลงานที่ประจักษ์แจ้ง เป็นผลดีกับงบที่ใช้คุ้มกันหรือไม่ ถ้าไม่มี งานที่ กอ.รมน. ทำนั้น ให้หน่วยงานอื่นทำได้หรือไม่ ถ้าไม่จำเป็น ก็ตัด อย่าคิดว่าเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้วต้องมีต่อไป ขอให้พิจารณาเอางบที่ให้ กอ.รมน. ใช้ไปช่วยคนยากจน คนเจ็บไม่ดีกว่าหรือ
นอกจากนั้นแล้วยังมี กมธ. ที่สอบถามถึงงบประมาณที่เสนอขอจัดสรรกว่า 90 ล้านบาท ที่ใช้สำหรับภารกิจการแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ยังพบว่าปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไม่ลดความรุนแรงหรือคลี่คลายปัญหา รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่ารถ และกรณีที่ กอ.รมน.มีงบค้างท่ออีกกว่า 2,200 ล้านบาท ที่อาจไม่ทันเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ 2569
จากนั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูหะมัดนอร์ ตอนหนึ่งในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตต่อความซ้ำซ้อนหน่วยงานอื่น ว่า ตนขอยกตัวอย่างว่าทำไมที่สหรัฐอเมริกา ต้องมีโฮมแลนด์ซิเคียวลิตี้ ที่มี ตำรวจรัฐ เอฟบีไอ ซีไอเอ กองกำลังทหารประจำรัฐ เพราะมีช่องว่างของการประสานงาน บูรณาการระหว่างหน่วยความมั่นคง ทั้งนี้ กอ.รมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหาก นายวันมูหะมัดนอร์ต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ชี้แจงถึง ประเด็นการขอจัดสรรเพื่อเป็นค่าตอบแทนของกำลังพลในพื้นที่ ที่ถูกมองว่าเป็นยอดผี และซ้ำซ้อนกับตำแหน่ง ว่า ไม่มีซ้ำซ้อน เช่น ตนที่สวมหมวก 2 ใบเป็นเสนาธิการทหารบกด้วย ไม่เกี่ยวกับงบที่ให้ในพื้นที่ภาคใต้ แต่งบที่จัดสรรให้จะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งเท่านั้น
"ที่ตั้งข้อสังเกตว่างบกำล้งพลที่ลดลง เพราะมีทหารผี หรือไม่ ผมขอชี้แจงว่าเป็นกระบวนการทางงบประมาณที่ปรับลด ซึ่งจะประเมินการทำงาน ช่วง3-6 เดือนว่าจะคงไว้หรือไม่ ทั้งนี้ยอดทหารผีนั้นผมจริงจังและซีเรียสไม่อยากให้ใครเอาเปรียบใคร ผมได้ส่งจเรทหารตรวจสอบทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ หากจับได้ จะลงโทษเต็มอำนาจที่มี ส่วนงบที่ตั้งแล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกส่งคืนทุกปี” พล.อ.ชัยพฤกษ์ ชี้แจง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสมช. ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดปี70 จะยุติความรุนแรงได้ แต่จากการประเมินสถานการณ์พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงยังมีอยู่ ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะบรรลุ อย่างไรก็ดีในการทำงานได้เตรียมปรับการทำงาน ในบางอำเภอที่สถานการณ์คลี่คลายจะใช้ อส. แทนทหาร ปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี 33 อำเภอ ยังคงกฎหมายพิเศษ 18 อำเภอ หากพื้นที่ใดคลี่คลายจะพิจารณาเลิกใช้กฎหมายพิเศษ
นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่าส่วนกรณีชายลึกลับ ที่อ้างเป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น ที่บอกว่าจะคืนสู่สังคม เรื่องดังกล่าวไม่ได้แจ้งหน่วยงานภาครัฐ แต่ไปแจ้งที่สำนักข่าว หากจะทำอย่างจริงจังควรแจ้ง สมช. หรือกอ.รมน.