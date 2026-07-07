กองทัพอากาศจัดงานเครือข่าย พสบ.ทอ.ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3

กองทัพอากาศร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) จัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 กองทัพอากาศร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) จัดงาน “เครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 ” ณ ห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี และในการนี้ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ และ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย พลอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 พลอากาศโท ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะประธานชมรม พสบ.ทอ พร้อมด้วยคุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน โดยภายในงานได้เชิญแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขามาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 บนยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พระมหาธาตุเจดีย์ครบทั้ง 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่ง “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” หรือแก้วสามประการในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 3 องค์ จะตั้งตระหง่านบนจุดสูงสุดของประเทศไทย เป็นพุทธสถานสำคัญที่สะท้อนพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและทั่วโลก
ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ ห้องขัติยะนารี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นได้มาร่วมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาและความก้าวหน้าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมอบเงิน ทองคำ และอัญมณีสำหรับการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์และพระพุทธรูปประดิษฐานในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้รับมอบเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,400,000 บาท ทองคำแท่งรวมน้ำหนัก 14 บาท และอัญมณีจำนวนหนึ่งได้แก่ ไพลิน ทับทิม พลอยเขียว และพลอยนพเก้า บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติ ความอบอุ่น และมิตรภาพจากเครือข่ายชมรมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะร่วมแรง ร่วมใจกันประชาสัมพันธ์โครงการมหากุศลครั้งนี้ให้สำเร็จบรรลุตามความมุ่งหมาย
โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 ตั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยพลังศรัทธาจากประชาชนจากทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน จึงจำเป็นต้องได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังทุกภาคส่วน พร้อมเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหากุศลครั้งนี้ ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมสร้างปูชนียสถานที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทย
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่าน QR code (e-Donation) ชื่อบัญชี RTAFPAGODABYRTAFCEO
หรือโอนเงินผ่ารบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 065-0-77619-4
ชื่อบัญชี “รายได้เพื่อจัดสร้างพระสถูปเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ ทอ.”
“ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมส่งต่อบุญอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน”