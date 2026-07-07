“ชัยชนะ” จี้ มท.- กรมการปกครอง สังคายนา “โรงแรมเถื่อน” 8 หมื่นแห่ง หวั่นเป็นแหล่งกบดานแก๊งสแกมเมอร์

“ชัยชนะ เดชเดโช” เผยตัวเลขช็อก โรงแรมไทยไร้ใบอนุญาตพุ่งสูงถึง 80,000 แห่ง จากทั้งหมด 1 แสนแห่ง จี้กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เร่งจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด หวั่นกลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้เป็นช่องโหว่กบดานทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์-หลอกลวงคนไทย
วันนี้ (7 ก.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงปัญหาช่องโหว่ทางกฎหมายและมาตรการควบคุมกลุ่มทุนและชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวกระทำความผิดในประเทศไทย โดยระบุว่า จากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีโรงแรมที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพียงประมาณ 20,000 แห่งเท่านั้น ในขณะที่มีโรงแรมและที่พักอีกกว่า 80,000 แห่ง หรือคิดเป็น 70-80% ของที่พักทั้งหมดในประเทศ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อมีชาวต่างชาติเข้าพัก โรงแรมจะต้องรายงานรายชื่อและข้อมูลแก่กรมการปกครองและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) แต่ในความเป็นจริง จากการตรวจสอบพบว่า ในกลุ่มโรงแรมที่ถูกกฎหมาย 20,000 แห่ง มีผู้ให้ความร่วมมือส่งรายงานเพียง 12,000 แห่งเท่านั้น โดยแบ่งเป็นการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 70% และระบบเอกสารอีก 30% สะท้อนให้เห็นว่าระบบการติดตามตัวชาวต่างชาติในไทยยังมีช่องโหว่ขนาดใหญ่จากกลุ่มโรงแรมเถื่อนอีก 80,000 แห่งที่ไม่ได้ส่งรายงานใดๆ เลย
“ในเวลานี้ โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตมีสัดส่วนสูงถึง 70-80% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ผมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ให้เร่งผลักดันและบังคับใช้กฎหมายให้กลุ่มที่พักเหล่านี้เข้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง พร้อมทั้งวางระบบการจัดเก็บข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานในไทยอย่างเข้มงวด” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ ย้ำด้วยว่า มาตรการที่เด็ดขาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติใช้ช่องโหว่ด้านที่พักแฝงตัวเข้ามาตั้งฐานก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ หรือเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากตามที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันเร่งรัดจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังและเคร่งครัดที่สุด