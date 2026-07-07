“อนุทิน” สั่ง “เอกนัฏ” กลาง ครม.ลดราคาน้ำมันทันที-ลดให้มาก หลังราคาตลาดโลกลด มอบ "ศุภจี" คุมราคาอาหาร-สินค้า

“อนุทิน” สั่ง “เอกนัฏ” กลาง ครม.ลดราคาน้ำมันค้าปลีกในประเทศลงให้ได้ เพื่อลดค่าครองชีพและต้นทุนการทำธุรกิจ หลังราคาในตลาดโลกลด และราคาน้ำมันในตลาดโลกนิ่ง ชี้ต้องลดทันทีและมากพอ ส่วนราคาอาหารมอบ "ศุภจี" ไปดูแล ยันทำนโยบายต่อเนื่องทั้งธงฟ้า - ตรึงราคา ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
เวลา 12.40 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้สั่งการให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้ เหตุผลคือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาอยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลง โดยต้องนึกถึงค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน และต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลัก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
“ผมก็แค่บอกกับรมว.พลังงาน ในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้น เราก็ไปขอประชาชนขึ้น ตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้ว เราก็ไม่ต้องไปขอประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลย ลงทันที และลงให้เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่ค่อยๆปรับลง ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไป” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่ามีกรอบระยะเวลาในการลดราคาน้ำมันหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีกรอบเวลา ทางกระทรวงพลังงานต้องไปทำงานซึ่งมีกลไกในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไปแล้วว่าราคาต้องลดลง ท่านคิดว่ารัฐมนตรีจะกลับมา แล้วบอกว่าไม่ลดราคาหรือเปล่าล่ะ
เมื่อถามว่ากรณีของราคาอาหารที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ได้ให้นโยบายอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่าในเรื่องนี้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้ทราบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งก็ต้องไปดำเนินการ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยในเรื่องของการลดราคาน้ำมันจะมีผลในเรื่องที่ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ลดลง ส่วนนโยบายของเรื่องการทำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การตรึงราคาสินค้าต่างๆ ก็ต้องดำเนินต่อไป นอกจากนี้ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพได้บ้าง
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ นโยบายเศรษฐกิจที่ต้องทำควรเป็นอย่างไร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายต่างๆ เราไม่ได้มองเป็นจุดเดียว แต่ต้องดูถึงคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ