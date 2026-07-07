“สุรศักดิ์” เผย Tomorrowland Thailand ปลายปีนี้ บัตรขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก คาดเงินสะพัด 6 พันล้าน

“สุรศักดิ์” รายงานความคืบหน้าเทศกาลดนตรี Tomorrowland Thailand ปลายปีนี้ ให้ ครม.รับทราบ ยันมีความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยว 50,000 คน บัตรเข้าร่วมงานขายหมดตั้งแต่วันแรก ขณะที่สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจองถึงร้อยละ 85 คาดเงินสะพัด 6,000 ล้านบาทต่อปี
วันที่ 7 ก.ค.นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการจัดเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Tomorrowland Thailand ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ในเดือนธันวาคมนี้ โดยกระทรวงฯ ได้คาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งประเทศไทยมีสัญญาที่จะจัดงานนี้ 5 ปี ซึ่งเงินจะสะพัดไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท โดยบัตรปีแรกที่จัดจำหน่ายไปแล้วประมาณ 50,000 ใบต่อวัน ซึ่งมีกิจกรรม 3 วัน รวม 150,000 ใบ ได้หมดลงแล้วทันทีที่เปิดการขาย นั่นหมายความว่า จะมีนักท่องเที่ยวในงานนี้เฉลี่ยวันละ 50,000 คน
ขณะที่คนไทยมียอดจองร้อยละ 15 นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 85 โดยต่างชาติมีทั้งนักท่องเที่ยวระยะใกล้ และระยะไกล และยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในระยะยาว จึงจะสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นถึง 6,000 ล้านบาท เพราะมีการขายแพ็คเกจไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท มีการจ้างงาน 4,000 คน ตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ และการจัดคอนเสิร์ต ดังนั้นดัง กระทรวงฯ ถือว่ามีความพร้อมที่จะจัดงานนี้
ขณะเดียวกัน ก็มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน มีจุดรถรับส่งเข้าสู่บริเวณงาน ด้านตำรวจในท้องที่ก็ได้ระดมกำลังดูแลเฉพาะงานนี้ รวมถึง มีอาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว ยืนยันว่า ผู้จัดงานมีระบบความปลอดภัยที่มาดูแล ซึ่งจะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงาน จึงขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ทั้งคนที่อยู่ในงาน และนอกงาน เพราะถือว่ายกระดับการดูแลอย่างเข้มงวด