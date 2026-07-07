“วรศิษฎ์” มั่นใจ "พ่อ-ลุง" โดน ป.ป.ช.ชี้มูลไม่กระทบการทำงาน ลั่นปมสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสตูล ไม่ได้ทำเอง

“วรศิษฎ์” มั่นใจ ไม่กระทบการทำงาน หลัง ป.ป.ช.ชี้มูล ลุง-พ่อ ไม่บอกเลิกสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสตูล ลั่น ไม่ใช่สิ่งที่ทำเอง ทุกคนต้องใช้กระบวนการพิสูจน์ตัวเอง ความนิยมลดลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานมากกว่า
วันนี้ (7ก.ค.69) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล และนายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ นายกสมาคมประมง จ.สตูล ซึ่งเป็นลุง และพ่อของรมช.มท. กับพวกในกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.ควนโดน จ.สตูล เมื่อปี 2559 ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า
โดยนายวรศิษฎ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎ และทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่ทุกคนต้องเข้าไปสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
ส่วนจะมีผลต่อคะแนนนิยมหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า คนละเรื่องกัน คะแนนนิยมอยู่ที่ผลงานหากตนทำงานไม่ดีคะแนนนิยมก็ไม่ดีอยู่แล้ว ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องไปกังวล
ส่วนจะกระทบต่อการทำงานหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ไม่กระทบ เพราะไม่ใช่สิ่งที่ตนทำ ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไปพิสูจน์ในกระบวนการ ยืนยันไม่กระทบกับการทำงานของตนแน่นอน
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีลูกเทพ และนายกฯ พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงที่กระแสความนิยมลดลง รู้สึกอย่างไร นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ทุกคนไม่ใช่แค่ลูกเทพอย่างเดียว ที่ต้องช่วยกันทำงาน วันนี้ไม่ต้องรอให้อะไรหรอก เพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าทำเต็มที่หรือไม่ ถ้ายังไม่เต็มที่ก็ต้องเร่ง