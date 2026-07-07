“สรรเพชญ” ยัน ครม.ทุกคนสนองนโยบายนายกฯ เต็มที่ ขู่วัด KPI รมต.โลกลืมแค่ส่งสัญญาณกระตุ้นทำงาน

“สรรเพชญ” ยันรัฐมนตรีทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกฯ เต็มที่ นายกฯ ขู่วัด KPI รมต.โลกลืม เป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงาน
วันที่ 7 ก.ค.นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืม จะมีปรับการทำงานอย่างไรว่า เราพยายามทำงานทุกคน คณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสรรเพชญ กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นในการทำงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้น และตรงจุด ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนัก แต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ ส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสาร เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง