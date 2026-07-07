"ปกรณ์" เผยรัฐบาลไม่มีแผนสำรอง ศาล รธน.ชี้ขาด พ.ร.ก.กู้เงินฯ 9 ก.ค.นี้ มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิด

รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย เผยรัฐบาลไม่มีแผนสำรอง กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท 9 ก.ค.นี้ มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิด นายกฯ ยืนยันไม่มีเหตุให้ต้องกังวล
เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 7 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย 9 กรกฎาคมนี้กรณีมีผู้ยื่นคำร้องว่าการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลัง รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่ ว่า ไม่มี เพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิด
เมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไร นายปกรณ์ กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่ของเรา และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า เราทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร
ส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่ นายปกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมาย