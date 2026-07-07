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ปลัด มท.เซ็นแล้ว! ตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรง 5 ขรก.สถ. ชื่อตรงตามที่เป็นข่าว ย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมไว้ก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัด มท.เผยเซ็นตั้ง คกก.สอบวินัยร้ายแรง 5 ขรก. สถ. แล้ว! ยอมรับรายชื่อตรงตามที่เป็นข่าว พร้อมย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมไว้ก่อน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:05 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 5 ข้าราชการ กรมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้เซ็นลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการจะต้องไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบก่อนและจะมีการเรียกข้าราชการทั้ง 5 คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้าราชการ 5 รายชื่อเป็นไปตามที่ปรากฏในข่าวใช่หรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พยักหน้ายอมรับ พร้อมกล่าวว่า ครับ

เมื่อถามว่าได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการสอบไว้หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดประเด็น และกรอบเวลาว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ รวมถึงจะประเด็นใดบ้าง และจะมีการรายงานความคืบหน้ามาที่ตน

ส่วนจะต้องมีการให้ออกจากราชการก่อนหรือไม่ สำหรับข้าราชการที่ถูกกล่าวหา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า “ได้เซ็นคำสั่งไปหมดแล้ว ให้ช่วยราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิมไว้ก่อน แต่มีตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นหน้าที่ของรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.เซ็นให้ออกจากตำแหน่งเดิมมาช่วยราชการไว้ก่อน

มีรายงานว่า ข้าราชการทั้ง 5 คน ที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงประกอบด้วย​ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดี สถ.​ นายธนนท์​ พรร​พี​ภา​ส​ รองอธิบดี สถ.​ นายพิชิต ทั่งพรม อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี​ น.ส.บุรณี แพรโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น​ และนาย ป.​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ