"มนพร" ไม่พบข้อกังวล กมธ.พิจารณางบฯ 70 ชี้ทุกหน่วยงานปรับลดมาแล้วหลังเจอภาวะวิกฤต เชื่อชั้นอนุฯ หั่นเท่าที่จำเป็น

"มนพร" เผยยังไม่พบข้อกังวล พิจารณางบปี 70 ชี้ ทุกหน่วยงานตัดงบมาแล้ว หลังประเทศเจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ-สงคราม เชื่อชั้นอนุ กมธ.จะตัดงบเท่าที่จำเป็น
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 7 ก.ค. ที่รัฐสภา นางมนพร เจริญศรี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 กล่าวถึงการพิจารณางบประมาณ ว่า วันนี้มีหน่วยงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เข้ามาชี้แจงเรื่องความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี 2570 ซึ่งเห็นว่าภาวะวิกฤติเช่นนี้ ทั้งภาวะสงครามและวิกฤตเศรษฐกิจ ในงบประมาณแต่ละหน่วยทราบว่าสำนักงบประมาณตัดไปเป็นจำนวนมากแล้วเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาวิกฤตชายแดน
ทั้งนี้ ในชั้นของอนุกรรมาธิการจะต้องมีการตัดงบประมาณ แต่ก็ต้องรับฟังการชี้แจงของแต่ละหน่วยงานว่าจะตัดงบประมาณเท่าที่จำเป็นได้มากน้อนแค่ไหน ซึ่งในชั้นกรรมาธิการงบประมาณขณะนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวล เพราะเริ่มประชุมตั้งแต่ 08.00 น.จนถึงเวลา 19.00 น. เกือบทุกวันซึ่งจะพยายามบริหารเวลาเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้ตั้งเอาไว้