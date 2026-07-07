ประธาน กมธ.ศาสนาฯ ร่วมอาลัยพระถูกรถชนมรณภาพขณะธุดงค์ พร้อมเยี่ยมพระอาพาธ ลั่นไม่มีใครอยากเห็นโศกนาฏกรรมซ้ำ

"ธิวัลรัตน์" ประธาน กมธ.ศาสนาฯ สุดสะเทือนใจ ร่วมอาลัยพระธุดงค์มรณภาพ 7 รูป ลั่นไม่มีใครอยากเห็นโศกนาฏกรรมซ้ำ พร้อมเยี่ยมพระอาพาธถึงเตียงโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ที่วัดน้ำขุ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรีพรรคภูทิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บุญประชม กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ นางสาวภัทราวดี นิโรธ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯและนางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ร่วมทำบุญและถวายเครื่องไทยธรรมในงานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป ที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินธรรมจาริก จากวัดรอยพระพุทธบาท ภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร มุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายภูษิต น้อยโสภากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมจำนวนมาก
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขณะที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอด ประกอบด้วย พระภิกษุศักดิ์ดา กิตติญาโณ, พระภิกษุยุทธ ชยวุฑโฒ, พระนิคม ปญฺญาสาโร, พระภิกษุสำรวย สนฺตจิตฺโต, พระภิกษุโยธิน ขนฺติธโร, พระภิกษุชัยสอน กนฺตสาโร และพระภิกษุรัชตะ เตชวโร
จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บและอาพาธรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 รูป มี 1 รูปเข้ารับการผ่าตัด และอีก 3 รูปอยู่ระหว่างรักษาตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว.นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น วันนี้ตนพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ ตั้งใจเดินทางมายังวัดบ้านน้ำขุ่นเพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและกราบถวายความอาลัยแด่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งมาให้กำลังใจญาติ ผู้เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในความโศกเศร้า
"ในนามของประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เหตุการณ์เช่นนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ขึ้นอีกในสังคมไทย"
นางธิวัลรัตน์ กล่าวประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวต่อว่า ขอส่งกำลังใจไปยังพระภิกษุทุกรูปที่ยังรักษาตัวอยู่ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายจากอาการอาพาธโดยเร็ว รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังดูแลอย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ มีหน้าที่สำคัญในการอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนดูแลกิจการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปลอดภัย และเพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงสืบไป
"เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ยากจะประเมินค่า เพราะผู้จากไปคือพระภิกษุผู้ทุ่มเทในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดิฉันขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้มรณภาพทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจแก่พระสงฆ์ที่กำลังรักษาตัว รวมถึงญาติและประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้"