นายกฯ เผยเรียก รมต.ภท.-พท.รวมตัวบนตึกไทยฯ แค่กินโจ๊ก หลังสื่อถามปรับ ครม.หรือไม่

"อนุทิน" เรียก รมต. ภูมิใจไทยและเพื่อไทยหารือวงเล็กบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุม ครม. ท่ามกลางกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี ก่อนจะตอบคำถามสื่อพร้อมเสียงหัวเราะว่าแค่ชวนกันไปทานโจ๊ก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบฯ เพื่อเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมนายกฯได้เรียกรัฐมนตรีทั้งในส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคเพื่อไทย (พท.) ขึ้นหารือบนตึกไทยฯ อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี
จากนั้นเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ลงจากตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมรัฐมนตรีที่เข้าพบ เดินมายังตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุม ครม. โดยผู้สื่อข่าวถามว่าการเชิญรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเข้าพบมีการแจ้งเรื่องงานและเรื่องการปรับครม.หรือไม่ นายกฯหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ไปทานโจ๊ก” ขณะรัฐมนตรีที่เดินมาด้วยก็หัวเราะตามอย่างอารมณ์ดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้มี ครม.ลาการประชุม ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี