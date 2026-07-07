"รุทธพล" โยน DSI เคาะแจ้งข้อหา "ภาวุธ" เอี่ยว Forex หรือไม่

รมว.ยุติธรรม บอก ยังไม่ได้รายงาน “ภาวุธ” ให้การอย่างไรปมเอี่ยว Forex ชี้เปิดเผยไม่ได้ เหตุอยู่ในสำนวน เรียกมาให้ข้อมูลถึง 100 คนแล้ว โยน DSI พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา
เวลา 09.30 น. ;วันนี้ (7 กค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เข้าให้ปากคำกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ในฐานะพยาน ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ว่า รายละเอียดอยู่ในสำนวนการสืบสวน ซึ่งทาง DSI ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้า ว่านายภาวุธได้ให้การว่าอย่างไร
เมื่อถามว่า DSI จะรายงานได้เมื่อไหร่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า คงต้องสงวนเพราะเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้ว
เมื่อถามว่าจะมีเรียกใครมาให้ข้อมูลอีกหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เบื้องต้นได้ทยอยเรียกเข้ามาให้ข้อมูลหลายคนแล้ว แต่ตนยังไม่ทราบว่ามีพยานรายใดบ้าง ทราบเพียงผู้เสียหายที่เข้ามาร้องเรียน ซึ่งสัปดาห์ก่อนทราบว่ามีถึง 100 คนแล้ว ที่ทยอยเข้ามาให้ข้อมูล
ส่วนการจะแจ้งข้อกล่าวหาได้เมื่อไหร่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า คงต้องให้ DSI ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปข้อมูล เนื่องจาก DSI ทำงานเป็นแบบคณะทำงาน ถึงว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไร